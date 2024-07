La Spezia: divieto vendita alcolici in vetro o metallo nel centro storico

Al fine di tutelare la quiete pubblica, la sicurezza e il decoro urbano, questa mattina il Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini ha firmato un’ordinanza che vieta la vendita e la detenzione effettuata in qualsiasi forma e modalità di bevande alcoliche di qualunque gradazione e di bevande in contenitori di vetro e di metallo.

Il provvedimento sarà attivo dal 12 Luglio 2024 al 22 settembre 20204 dalle ore 21 alle 6 e prevede il divieto dalle ore 21:00 alle ore 06:00 della vendita per asporto effettuata in qualsiasi forma e modalità di bevande alcoliche di qualunque gradazione e di bevande in contenitori di vetro e di metallo.

È consentita la somministrazione ed il consumo sul posto di bevande alcoliche e bevande in contenitori di vetro e metallo all'interno di pubblici esercizi, di esercizi artigianali, di circoli privati autorizzati, comprese le aree e gli spazi pertinenziali anche se temporaneamente autorizzati. Per le attività ambulanti la somministrazione è consentita esclusivamente negli spazi concessionati.

È altresì vietata dalle ore 21:00 alle ore 06:00, nelle aree pubbliche ricomprese nella sopra citata delimitazione di zona, la detenzione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e di bevande in contenitori di vetro e metallo, qualora la stessa sia destinata palesemente al consumo sul posto.

L’Ordinanza è attiva nell’area così delimitata:

- Via Fiume (tratto compreso tra via Monteverdi e piazza Saint Bon), piazza Saint Bon, via XX Settembre, galleria Spallanzani, via Crispi, Viale Italia, passeggiata Morin, viale Amendola, viale Fieschi tra viale Amendola e via dei Pioppi, via A Ferrari, via XXI Reggimento Fanteria, via San Fermo e via Bezzecca

- Area demaniale marittima del complesso del Porto Mirabello, via A. Moro, Largo Fiorillo e Passeggiata Morin e area di Porta Paita