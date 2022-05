La Spezia, dal Pnrr oltre 4 milioni per la scuola Fontana

di Tiziana Cairati

Oltre quattro milioni per la ricostruzione della scuola "Gen. M. Fontana" a Spezia. E' quanto stabilito dal ministero dell'Istruzione dopo la presentazione di candidatura fatta dal Comune al bando per la sostituzione edilizia di edifici scolastici pubblici da finanziare nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

La scuola secondaria di primo grado è composta da tre edifici dove si trovano gli uffici della segreteria, della presidenza, quelli per i docenti, oltre alle aule per le nove classi didattiche e tre laboratori didattici per totale di 210 alunni.

Il finanziamento consentirà la costruzione di un edificio scolastico completamente nuovo, con tutte le esigenze che ha la scuola del futuro in tema di sicurezza, risparmio energetico e funzionalità. I lavori di ricostruzione inizieranno nel 2023.