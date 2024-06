La Spezia, crediti d'imposta zona logistica semplificata, Pucciarelli (Lega): "Misura benefica per l'economia del territorio"

“Ho accolto le richieste delle Associazioni di Categoria e dell’Assessore regionale Alessio Piana in merito alla possibilità di applicare i crediti d’imposta per la ZLS (Zona Logistica Semplificata) che si vuole istituire intorno al Porto della Spezia, così come la necessità di un’accelerazione per l’attivazione della stessa". Così in una nota la Senatrice della Lega Stefania Pucciarelli (nella foto).

"Si tratta di un tema importante che tocca la portualità spezzina e tutto ciò che gravita attorno ad essa. Per questo mi sono da subito attivata per avanzare una proposta di modifica all’articolo 13 comma 2 del Decreto Legge 60/2024 (DL Coesione) affinché il contributo, sotto forma di credito d’imposta, venga concesso nel limite di spesa complessivo di 80 milioni di euro per l'anno 2024 includendo anche la ZLS spezzina, e la proposta di modifica è stata accolta. Si tratta di un'importante risposta concreta - conclude - alle esigenze del territorio e a chi vi opera”.