La Spezia, creati 80 nuovi posti auto provvisori per le marine di Castelletto e Fossamastra

Nell’attesa della realizzazione del nuovo parcheggio multipiano e del porto a secco a disposizione delle marine del Canaletto e di Fossamastra trasferite al Molo Pagliari, realizziamo 80 nuovi parcheggi introducendo il senso unico per via delle Casermette verso il mare e per via Rita Levi Montalcini verso Spezia. Una misura presa in via sperimentale che avrà inizio da oggi, martedì 16 luglio, per fornire una prima risposta alle richieste di posti auto.

Il sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini, dichiara: “La precedente amministrazione, al fine di ampliare il porto della Contship, aveva realizzato lo spostamento delle marine del Canaletto e di Fossamastra proprio al Molo Pagliari, ma senza predisporre un adeguato spazio per i posti auto, creando notevoli disagi. Per trovare una soluzione a tale problematica, l’attuale amministrazione ha progettato con l’Autorità Portuale la realizzazione del Distretto della Nautica: un vero polo logistico per la nautica da diporto, con un porto a secco e un parcheggio multipiano. L’introduzione del senso unico è una misura provvisoria ma molto importante che consente di poter utilizzare 80 nuovi posti auto e dare una prima risposta alle richieste, nell’attesa della realizzazione delle nuove infrastrutture. Questa iniziativa testimonia l’attenzione costante verso le problematiche delle marine del Canaletto e di Fossamastra, ma soprattutto la volontà di risolverle con progetti concreti”.

Per incrementare ulteriormente la possibilità di parcheggiare le autovetture nella zona del Levante, il secondo step della sperimentazione prevede l’introduzione di altri nuovi stalli di sosta libera sul tratto di Via delle Casermette, dall’intersezione con Viale S. Bartolomeo.

Per poter ottenere questo risultato si è operata la scelta di introdurre un senso unico “ad anello” su Via delle Casermette – Viale S. Bartolomeo, Via Pagliari (primo tratto) e Via Rita Levi Montalcini.

La sperimentazione sarà a regime da oggi, martedì 16 luglio e sarà mantenuta indicativamente fino alla ricostruzione del Ponte sulla Darsena di Pagliari, che riporterà la circolazione stradale alla sua naturale linearità e fino al completamento dei lavori di realizzazione della nuova viabilità prevista nel progetto di ampliamento delle aree per la nautica da diporto, di prossima cantierizzazione.

Sul posto è stata posizionata apposita segnaletica sulle strade interessate dai cambiamenti che fornirà le indicazioni da osservare per la corretta percorrenza dei nuovi sensi di marcia.