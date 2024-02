La Spezia, bene le prenotazioni turistiche nel golfo dei poeti per il ponte di Pasqua

Numeri soddisfacenti per le prenotazioni turistiche nel Golfo dei Poeti e nello Spezzino sia per i ponti primaverili che, più in prospettiva, per il periodo estivo. “Le prenotazioni stanno procedendo bene, siamo tutti in attesa nel vedere le ultime tendenze – spiega Gianluca Giannecchini, consulente turistico e operatore del Golfo dei Poeti e dell’area della Spezia – C’è un ritardo nelle prenotazioni, ma si tratta di una situazione fisiologica che non genera nessun allarme: la Pasqua alta del 2024, il 31 marzo, spingerà tanti turisti a decidere la propria meta sulla base delle previsioni meteo, magari dieci giorni o una settimana prima della partenza; inoltre, la tendenza generale degli ultimi anni è sempre più quella di prenotare all’ultimo momento. Ormai siamo usciti da quell’ “effetto post covid” che portava le persone a prenotare quasi freneticamente, con largo anticipo, dopo tanti mesi di limitazioni agli spostamenti. Per i prossimi mesi invece le prenotazioni sono più vivaci, con ottime prospettive per l’estate”.

Secondo un’abitudine ormai consolidata dei turisti italiani ed europei, le prenotazioni per il periodo pasquale sono attese più a ridosso della festività, tra le tre – due settimane prima del ponte. Nelle strutture si iniziano invece già a registrare un buon numero di prenotazioni per la primavera e l’estate, da aprile a settembre.