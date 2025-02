La Spezia, aumento tariffe acqua, Peracchini: "Si può migliorare servizio senza costi ulteriori per utenti"

Il tema degli aumenti delle tariffe del servizio idrico arriva a livello nazionale, con un incontro tecnico promosso dal Presidente della Provincia della Spezia, Pierluigi Peracchini. L'incontro, tenutosi nei giorni scorsi, ha visto il coinvolgimento di rappresentanti dell'ANCI e ha posto al centro il problema degli aumenti delle tariffe e la necessità di garantire efficienza senza pesare sulle tasche degli utenti.

La tematica degli aumenti - Negli ultimi giorni, la questione degli aumenti delle tariffe idriche è stata sollevata in modo significativo dalla Provincia della Spezia. Pierluigi Peracchini, che ricopre anche il ruolo di Sindaco della Spezia, ha promosso un incontro tecnico nazionale in sede ANCI, l’Associazione dei Comuni Italiani, per discutere della problematica legata agli “Ambiti Territoriali Ottimali” (ATO) idrici e delle nuove tariffe. L'incontro ha visto la partecipazione di esperti ANCI come Antonio Di Bari e Stefano Pozzoli, che hanno approfondito le problematiche relative all’efficienza del servizio e alla gestione delle tariffe.

Il lavoro con Anci e Arera - Durante l’incontro, si è discusso dell’opportunità di programmare una futura riunione con Arera, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, e con ANCI per risolvere i problemi relativi agli aumenti delle tariffe. Un tema centrale è stato anche il ruolo degli enti locali nella gestione dei rapporti con i gestori del servizio idrico. In particolare, Peracchini ha sottolineato che l’efficientamento delle reti idriche è fondamentale, ma non deve gravare esclusivamente sulle bollette dei cittadini.

La posizione della Provincia della Spezia - Il Presidente Peracchini ha ribadito l’impegno della Provincia della Spezia nell'affrontare il tema con un approccio equilibrato e responsabile. "Abbiamo portato avanti una scelta che ha consentito di fermare l’aumento delle tariffe al 4%, contro il 9,5% programmato dal gestore. Questo è stato possibile grazie alla collaborazione di alcuni sindaci, che, pur non appartenendo alla stessa parte politica, si sono uniti per difendere gli interessi dei cittadini", ha dichiarato il Presidente. Un segnale importante di come la politica locale possa influire sulla gestione dei servizi essenziali, mantenendo il focus sulla sostenibilità e sull’equilibrio economico.

Prospettive future - Peracchini ha inoltre annunciato che, oltre alla collaborazione con ANCI, è previsto un ulteriore tavolo tecnico con l'Unione delle Province, per proseguire il confronto e cercare soluzioni condivise. "Si tratta di un dibattito tecnico nazionale che va oltre la politica locale. L'obiettivo è garantire un servizio idrico di qualità senza far ricadere tutto il peso sugli utenti", ha concluso il Presidente.

