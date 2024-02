La Spezia: anziana consegna 15mila euro in gioielli a falso carabiniere

Un trentunenne è stato denunciato dalla squadra mobile della Questura della Spezia con l'ipotesi di reato di truffa, dopo essere riuscito a farsi consegnare contanti e oro per un valore di circa 15mila euro da un'anziana del centro storico.

Contattata telefonicamente da un uomo che si è presentato come maresciallo dei carabinieri, la signora 84enne si era sentita raccontare della necessità di consegnare un'importante somma di denaro come cauzione a favore del figlio, detenuto per aver investito alla guida una donna. Aveva così raccolto 500 euro in denaro e circa quattro etti di gioielli d'oro che conservava in casa e li aveva consegnati a un uomo che si era presentato alla porta di casa per il ritiro.

Scoperta in seguito la truffa con una telefonata al figlio, l'anziana si è rivolta al 112. Le indagini lampo della Mobile spezzina attraverso le telecamere di videosorveglianza urbana hanno permesso di ricostruire il tragitto del presunto truffatore, salito su un treno in direzione Napoli dopo aver coperto il tragitto con la stazione in taxi.

All'arrivo nel capoluogo campano ha trovato la Polfer pronto a bloccarlo. In uno zaino gli agenti hanno trovato i gioielli, riconosciuti poi dall'anziana spezzina come propri, insieme ai vestiti usati per avvicinare la vittima.