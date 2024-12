La Samp chiude il weekend di calcio prenatalizio a Cremona, diretta dalle 17 con Stadio Goal

Dopo la sconfitta di misura del Genoa a Marassi (LEGGI QUI) e la vittoria di carattere dello Spezia a Catanzaro con l'ennesimo super gol di Pio Esposito, oggi tocca alla Sampdoria cercare di dimenticare l'opaca prestazione di Roma in Coppa Italia e mostrare quei timidi segnali di risveglio mostrati in campionato contro lo Spezia: i ragazzi di Semplici affrontano questo pomeriggio la Cremonese allo Zini, diretta con Stadio Goal su Telenord.

Probabile formazione - Leonardo Semplici, alla terza panchina in blucerchiato (un pareggio e una sconfitta il bottino fin qui), ha chiarito che schiererà la squadra con il 3-5-2, il modulo per cui la rosa è stata costruita questa estate: in porta, dopo la parentesi Vismara all'Olimpico, tornerà Ghidotti che, dopo le incredibili parate che fermarono lo Spezia, sembra essere destinato a confermarsi titolare. Meulensteen dovrebbe essere nuovamente schierato centrale difensivo, con lui Riccio e Venuti: forse non il massimo dell'affidabilità, soprattutto contro un avversario pericoloso come la Cremonese, ma questo passa il convento. A centrocampo spazio a Depaoli e Ioannou sugli esterni, Ricci in regia con Benedetti e Akinsanmiro mezze ali; in attacco la coppia dovrebbe essere quella delle grandi occasioni, Coda - Tutino (sperando che siano ispirati, specialmente il secondo, molto opaco nelle ultime uscite).

La classifica di B - La Sampdoria, seppur molto attardata, non deve perdere terreno in graduatoria così da arrivare in una posizione non del tutto compromessa al mercato di riparazione di gennaio: con le vittorie di Sassuolo (in casa con il Palermo) e Spezia e la sconfitta del Pisa (a Modena) il terzetto di testa resta molto lontano ma la zona playoff, al contrario, è ancora alla portata dei blucerchiati.

La Cremonese - Gli avversari di oggi hanno un drammatico bisogno di punti: i grigiorossi sono infatti quarti in classifca e devono cercare di accorciare le distanze dal trio di testa (oggi Spezia e Pisa sono lontane addirittura 12 punti, un'enormità visto che siamo appena a Natale). L'obiettivo di tutti gli inseguitori, paradossalmente anche della Sampdoria, è che le squadre con maggiore potenziale non perdano ulteriore terreno, perché se tra la terza e la quarta, a fine campionato, dovesse esserci un solco di 14 punti i play off non si disputerebbero. Presto, comunque, per fare calcoli: ora tutti devono cercare di battere tutti.

Gli avversari - La Cremonese di Giovanni Stroppa è partita a inizio stagione con i favori del pronostico: qualcosa, evidentemente, non ha funzionato al punto che l'allenatore è stato dapprima esonerato (era il 9 ottobre) e poi richiamato (un mese dopo, l'11 novembre). I grigiorossi sono comunque i primi tra gli inseguitori con 25 punti, frutto di 7 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte: nelle ultime settimane la loro andatura è stata claudicante, un deludente pareggio a Cittadella, una pesante sconfitta in casa nel derby con la Reggiana. L'ultima vittoria risale al 30 novembre, un netto 4-0 in casa del modesto Sudirol: l'ultima affermazione allo Zini, invece, è datata 24 novembre, 1-0 al Frosinone. Niente di irresistibile, insomma, per la Samp è un'occasione da non sprecare.

