La rivelazione di Panizza: "Una casa museo del pesto al Porto Antico di Genova"

Dopo l'intervista a Fabio Fazio, la copertina della seconda puntata di Benvenuti in Liguria, in onda mercoledì 11 ottobre alle 20.30 su Telenord, sarà legata a un'intervista speciale con Roberto Panizza, l'ideatore del Mondiale di Pesto al Mortaio.





Una competizione internazionale, nata nel 2007, che ha portato il nome di Genova nei cinque continenti e, ora, si interroga sulle prossime sfide. Panizza ripercorre le tappe dei tre lustri tra aneddoti e soddisfazioni. Ma sul tavolo c'è un progetto destinato a far parlare come fu, esattamente 31 anni fa, il lancio dell'Acquario in corrispondenza delle Colombiadi 1992.





Infatti, a Telenord, Roberto Panizza dice: "Il sogno che stiamo coltivando con le istituzioni cittadine, in primis la Camera di Commercio, traguarda una casa-museo del pesto da realizzare in un punto centrale del capoluogo, magari proprio al Porto Antico. Il Campionato in tutti i paesi viene, ormai, connotato con Genova. Qui serve qualcosa di tangibile per esaltare la presenza del nostro manifesto gastronomico. L'idea dovrà essere qualcosa di moderno e innovativo, non possiamo certamente limitarci all'esposizione di qualche giara. Ma credo sia venuto il momento di accelerare su questo iter". Appuntamento mercoledì 11 ottobre ore 20.30 su Telenord.