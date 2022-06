La rete genovese dei comitati, Capponi (via Vecchia): "Il Comune prenda in considerazione il nostro progetto"

di Giorgia Fabiocchi

"Ognuno di noi porta avanti le proprie istanze ma chiediamo all'amministrazione Bucci di condividere con le associazioni le idee attuali e future"

Fare rete per farsi ascoltare. È questo l'obiettivo della rete genovese di comitati cittadini, associazioni e movimenti per la progettualità condivisa della città. Ed è nata da qui l'iniziativa di ritrovarsi sotto la sede di Palazzo Tursi nel pomeriggio di ieri, venerdì 17 giugno ndr, per "denunciare le trasformazioni in atto a Genova".

Raffaella Capponi, capofila del comitato di via Vecchia, spiega a Telenord le ragioni della scelta: "Ognuno di noi porta avanti le proprie istanze però ciò che ci accomuna è un unico comune denominatore, ovvero la richiesta che i progetti, che sono sempre stati calati dall'altro da questa amministrazione, siano d'ora in avanti condivisi con la cittadinanza".