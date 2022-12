'La Panchina Rossa', la nuova iniziativa di TeleNord. Pastorino (ass.Politiche Sociali Pietra Ligure): "Una grande campagna di sensibilizzazione"

Un tema che ci sta a cuore. L'assessore alle Politiche Sociali del comune di Pietra Ligure Marisa Pastorino, il cui Comune affianca TeleNord (insieme al Comune di Genova e a Regione Liguria) nella nuova iniziativa 'La Panchina Rossa' voluta dall'editore Massimiliano Monti , mostra tutta la sua felicità per il progetto: "A nome mio e dell'Amministrazione ringrazio TeleNord per la campagna di sensibilizzazione nella violenza contro le donne".

Il Comune di Pietra Ligure nel weekend del 19-20 novembre ha ospitato l'evento nazionale della Polizia di Stato con il Direttore Nazionale della Sezione Anticrimine, il Prefetto di Savona Francesco Messina, il Questore di Savona Alessandra Simone, l'opuscolo 'Questo non è amore' del 2022 della Polizia di Stato, che delinea le strategie di azione della PdS sul fenomeno in questione. Pastorino ha poi ricordato come domenica 20 novembre ci sia stata un'ulteriore sensibilizzazione dell'opinione pubblica con la prima Run For Women, con la presenza non solo di atleti professionisti ma anche di famiglie e bambini, ossia di tutti coloro che volevano correre o fare una camminata portando il messaggio 'Lottiamo insieme contro la violenza sulle donne'.

L'assessore alle Politiche Sociali ha così concluso: "Il 25 novembre, Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne, è stata inaugurata dopo il restauro una panchina in una delle piazze centrali della città, piazza Lapietra, in memoria di Janira Damato, giovane uccisa nel 2017 a Pietra dal suo ex fidanzato che non accettava fine della relazione. Grazie per aver portato avanti questa iniziativa, purtroppo non sono potuta essere presente fisicamente ma mi faceva davvero piacere essere presente, vi ringrazio ancora".