"La panchina Rossa", la nuova iniziativa di Telenord. Bordilli: "Messaggio di tipo culturale, bisogna coprire bene il territorio"

Non è mancato il contributo di Paola Bordilli, Assessore Valorizzazione del Territorio del Comune di Genova, a 'La Panchina Rossa', la nuova iniziativa di Telenord ideata da Massimiliano Monti: "In un mondo come questo non si comunica mai abbastanza e quindi temi del genere hanno bisogno di una forte sinergia con il territorio. Il fatto di poter essere tra la gente è fondamentale per poter arrivare in maniera più diretta, parliamo di una zona molto vasta che deve essere coperta bene. Il messaggio deve partire anche dalle scuole perchè si tratta di un aspetto culturale. Dobbiamo far sì che anche questi simboli abbiano una valenza fondamentale e l'Amministrazione deve essere una specie di megafono per diffondere più possibile e riuscire ad interfacciarsi con tutti".