'La Panchina Rossa', la nuova iniziativa di TeleNord. Panero (Centro Per Non Subire Violenza): "Fermiamo prima le violenze"

Più istituzioni a fianco delle donne. In occasione di 'La Panchina Rossa', la nuova iniziativa di TeleNord voluta dall'editore Massimilano Monti, è intervenuta anche Chiara Panero di 'Centro Per Non Subire Violenza': "Siamo un luogo di ascolto e di accoglienza per donne che subiscono violenza. Lavoriamo tantissimo nelle scuole con progetti di prevenzione insieme ad alunni e insegnanti, ma vogliamo anche coinvolgere i genitori."

Panero ha sottolineato come l'obiettivo delloa sua associazione sia quello di essere sempre più presenti sul territorio, per offrire vicinanza alle donne che stanno soffrendo e per dare anche un segnale di positività: "Entrando da noi si possono trovare le risorse adatte per uscirne, basta chiedere aiuto. Vogliamo intercettare le donne per far sì che arrivino da noi sempre prima, per impedire che donne vengano uccise da uomini violenti che non accettano la fine di una relazione e non permettono che queste con i propri figli abbiano una nuova vita". Panero ha terminato ricordando che servono le istituzioni al fianco di queste donne, ma anche interventi di prevenzione e di sensibilizzazione per essere sempre più vicine a queste sfortunate ragazze, col fine di interrompere il prima possibile le violenze che subiscono.