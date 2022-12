"La panchina Rossa", la nuova iniziativa di Telenord. Cavalleri: "Gli eventi sono imprescindibili, ancor di più lo è la prevenzione"

"La Panchina Rossa", la nuova iniziativa di Telenord ideata da Massimiliano Monti, ha visto anche la partecipazione di Federica Cavalleri, Consigliera Comunale Genova con delega ai grandi eventi: "La cosa più importante è che il messaggio passi, che sia attraverso eventi, spettacoli, rappresentazioni. In questo caso ci troviamo a parlare di una Panchina Rossa sulla quale l'Amministrazione ha puntato tanto. Bisogna sensibilizzare tanto su questa tematica, le donne vanno aiutate e anche spinte a denunciare, perchè spesso si ha paura a dire ciò cher accade. La prevenzione ricopre un ruolo di primo livello: il 25 novembre va cerchiato in grassetto, ma non solo. Quest'ultimo aspetto è il cavallo giusto sul quale l'Amministrazione deve puntare veramente tanto. Gli eventi danno un modo in più per far riflettere le persone, ma va fatto durante tutto l'anno e non solo in una data".