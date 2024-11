La Generazione Elettrica al centro della transizione ecologica: come ridurre le emissioni e aumentare la resilienza delle reti

La generazione di energia è la principale fonte di emissioni di CO2 a livello globale, trainata ancora dall’uso diffuso di combustibili fossili come carbone e gas. Mentre questi combustibili restano centrali nei mix energetici di molti paesi, il settore energetico rappresenta anche una delle aree con maggiori opportunità di riduzione delle emissioni. Secondo le proiezioni, l’integrazione di fonti rinnovabili e l’elettrificazione dei settori finali potrebbero consentire una transizione graduale verso un sistema energetico a basse emissioni, essenziale per raggiungere gli obiettivi climatici globali.

Elettrificazione e riduzione delle emissioni - La maggior parte degli scenari di mitigazione climatica prevede un aumento significativo della quota di elettricità nel consumo energetico finale. Questo processo di elettrificazione non solo riduce la dipendenza dai combustibili fossili, ma apre anche nuove possibilità per integrare fonti energetiche a basse emissioni, contribuendo alla decarbonizzazione. Di conseguenza, è cruciale valutare come la generazione di elettricità da fonti rinnovabili possa sostenere questi obiettivi, apportando vantaggi sia sul piano delle emissioni sia su quello economico.

Sfide per le reti elettriche - Le reti elettriche sono fortemente influenzate da vari fattori esterni che influenzano il bilanciamento tra domanda e offerta. Tra questi vi sono gli shock di offerta e domanda causati da guerre, pandemie o eventi meteorologici estremi. Anche le variazioni meteorologiche prevedibili come i cambiamenti giornalieri, mensili e stagionali rappresentano una sfida. Infine, l’evoluzione delle politiche energetiche e le eventuali riforme possono incidere sull’efficienza e sulla resilienza del sistema energetico.

Monitoraggio in tempo reale delle emissioni - Per gestire in modo più efficiente queste complessità, l’Agenzia Internazionale dell’Energia (IEA) ha sviluppato un sistema di monitoraggio in tempo reale delle emissioni di CO2 grazie al suo IEA Real-Time Electricity Tracker. Questo strumento permette di rilevare in tempo reale le emissioni legate alla produzione di elettricità, con una risoluzione oraria e giornaliera. Tale approccio consente di ottenere dati più dettagliati e tempestivi rispetto ai classici calcoli mensili o annuali, offrendo un quadro aggiornato per prendere decisioni informate.

Impatti delle politiche di incentivazione - Disporre di dati tempestivi sulle emissioni è un passo importante per sviluppare politiche efficaci che incentivino la flessibilità della domanda. Spostare i picchi di consumo verso i momenti in cui le rinnovabili sono più presenti nel mix energetico può ridurre l’impatto ambientale della produzione di elettricità. Questo approccio diventerà sempre più rilevante con la crescente integrazione delle fonti rinnovabili nelle reti.

Emissioni e responsabilità del settore privato - Il settore privato sta affrontando un aumento dei requisiti di divulgazione delle emissioni di gas serra (GHG), con normative sempre più stringenti in diversi paesi. L’accesso a dati di qualità e in tempo reale sull’intensità delle reti può incentivare le aziende a gestire meglio i loro consumi elettrici, con potenziali vantaggi sia in termini di sostenibilità che di riduzione dei costi. Questo tipo di monitoraggio può incoraggiare strategie di approvvigionamento sostenibile che contribuiscano alla decarbonizzazione.

Monitoraggio delle perturbazioni esterne - I dati in tempo reale sull’intensità di CO2 consentono di rilevare l’impatto di disruptions come gli eventi meteorologici estremi sulle reti elettriche, offrendo informazioni preziose per migliorare la resilienza e la flessibilità dei sistemi energetici. Un esempio recente è il caso della Colombia, dove, durante un periodo di siccità ad aprile, la disponibilità di energia idroelettrica è calata drasticamente, portando le emissioni a oltre 300 gCO2/kWh. Tuttavia, dopo forti piogge, l’intensità della rete è rapidamente scesa al di sotto di 100 gCO2/kWh, dimostrando l’efficacia di una gestione reattiva delle risorse.

In sintesi - L’adozione di un sistema energetico che combina fonti rinnovabili, elettrificazione e gestione della domanda potrebbe ridurre in modo significativo le emissioni globali. L’accesso a dati in tempo reale sulle emissioni rappresenta un’importante risorsa per ottimizzare il consumo elettrico e supportare la transizione energetica, soprattutto in vista degli obiettivi di decarbonizzazione.