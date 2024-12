La Fanfara della Taurinense in concerto a Palazzo Ducale per Natale a sostegno della fondazione Gigi Ghirotti

La Fanfara della Brigata Alpina Taurinense torna a Genova per il tradizionale concerto natalizio, in programma martedì 10 dicembre alle ore 20:45 nel Salone del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale. L’evento, dal titolo Note di generosità, non sarà solo un’occasione musicale ma anche un momento di solidarietà: parte delle offerte raccolte sarà devoluta alla Fondazione Gigi Ghirotti, in occasione del suo 40° anniversario.





Tradizione e solidarietà – Per il terzo anno consecutivo, Genova ospita il concerto natalizio della Fanfara. “Con orgoglio la Fanfara sceglie e collabora con la città per questo appuntamento – commenta l’assessore Paola Bordilli – Ringrazio di cuore per aver voluto sostenere la Fondazione Gigi Ghirotti, invitando tutti i cittadini a partecipare”.





Un repertorio variegato – La Fanfara, composta da 35 musicisti, presenterà un repertorio che spazia dalle marce militari ai classici natalizi, fino a brani sinfonici e leggeri. “Il concerto è un’occasione benefica e conviviale – sottolinea il colonnello Edmondo Dotoli – e sono sicuro che la cittadinanza parteciperà con entusiasmo, come negli anni passati”.





Prospettive future – L’evento si inserisce in un contesto più ampio, come evidenzia Stefano Pansini, presidente della Sezione ANA di Genova: “Accogliamo la Fanfara con entusiasmo, anche in vista della 97ª Adunata Nazionale Alpini del 2026, che sarà un momento storico per la nostra città”.