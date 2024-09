L'Università di Genova adrisce a Edunext, piattaforma digitale per l'alta formazione

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

L’Università di Genova aderisce al progetto Digital Education Hub, finanziato dal Ministero dell’Università e Ricerca con oltre 22 milioni di euro, con Edunext – Next Education Italia: si tratta di una rete formata da 5 istituzioni AFAM e 35 atenei italiani aggregati per contribuire a potenziare e migliorare il sistema educativo e formativo del nostro Paese, in risposta alle sfide ineludibili poste dagli intensi cambiamenti tecnologici e ambientali, per favorire la prosperità del sistema socioeconomico nazionale.

L'obiettivo principale è la creazione di una rete interuniversitaria che promuova lo sviluppo di percorsi formativi diversificati, inclusivi e innovativi, comprendendo sia l'istruzione formale (corsi di laurea e di laurea magistrale, master) sia formati più flessibili e accessibili come i MOOCs (Massive Open Online Courses) e programmi di formazione professionale continua.

Un elemento distintivo di Next Education Italia è l'enfasi posta sulla digitalizzazione dell'istruzione e sull'implementazione di metodologie e tecnologie avanzate nell'ambito educativo. Questo include la valorizzazione dell'intelligenza artificiale come strumento sia per arricchire, guidare e personalizzare l'esperienza di apprendimento, sia di supporto alla progettazione didattica da parte dei docenti e alla produzione di contenuti multimediali (es: produzione plurilingue, utilizzo di avatar, text-to-video, ecc.).

L'impiego di queste tecnologie non solo facilita l'accesso all'istruzione, ma mira anche a posizionare le università italiane all'avanguardia nel settore educativo digitale a livello internazionale.

Un altro aspetto fondamentale del progetto è l'introduzione e la valorizzazione delle micro-credential, come gli Open Badges, per la certificazione delle competenze acquisite entro i framework dell'Unione Europea. Questo approccio permette una maggiore flessibilità e personalizzazione dei percorsi formativi, incoraggiando un apprendimento continuo e adattabile alle esigenze individuali e del mercato del lavoro.

Parallelamente, Next Education Italia punta a elevare la consapevolezza sul valore dell'istruzione digitale di alta qualità sia internamente tra gli atenei partner sia nella cittadinanza. Oltre alle azioni di formazione e di knowledge building destinate ai docenti, al personale delle università e alle comunità studentesche, il progetto prevede lo sviluppo di un canale di VideoCast ospitato su una piattaforma di streaming di livello nazionale e di un canale PodCast sulle principali piattaforme di ascolto. Questi canali avranno il compito di divulgare conoscenze in tutti gli ambiti del sapere e della ricerca scientifica, promuovere confronti e condividere esperienze legate ai temi della trasformazione e cittadinanza digitale e della trasformazione energetica e sostenibilità ambientale.

Next Education Italia mira a essere un catalizzatore di cambiamento nel settore dell'istruzione superiore in Italia, promuovendo un approccio olistico all'apprendimento che sia al tempo stesso inclusivo, innovativo e allineato agli standard internazionali. La collaborazione tra le università partecipanti rappresenta un modello virtuoso di sinergia istituzionale, che potrebbe fornire un importante precedente per ulteriori iniziative educative in Italia e nel mondo.