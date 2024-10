L'avanguardia della lingua genovese? A Scignoria! con la "bratta" du Carbun

La Liguria in queste ore rischia di finire, ancor più, in mezzo al fango? Prudenza massima e sperare, le uniche armi a disposizione. In vista di un giovedì sera che c'è da sperare non sia eccessivamente complicato per l'intera regione, il parallelo con l'ultimo lavoro in lingua genovese du Carbun. Anche lì, questione di fango.

L'artista del levante è previsto ospite speciale nella nuova puntata di Scignoria! su Telenord, il programma con il professor Franco Bampi in diretta ogni settimana il giovedì sera alle 20.30. Poeta innovatore, cantante e paroliere con uno stile che guarda anche alla Giamaica, U Carbun tornerà sull'innovazione più recente "Inta bratta". Come quella vissuta dal ponente ligure. Dunque, una modalità per provare, almeno, a stemperare un po' le difficoltà e l'ansia di queste ore.