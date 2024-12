Katia Piccardo, addio commosso al Comune di Rossiglione: "Un po' Sindaca lo sarò per sempre"

Katia Piccardo, sindaca di Rossiglione per vent’anni, si prepara a lasciare ufficialmente la carica per il nuovo ruolo in Consiglio regionale. In un messaggio commosso pubblicato sui social, ha espresso gratitudine e affetto per la comunità che ha guidato, dichiarando: "Mi sento tanto grata a ciascun cittadino rossiglionese per la fiducia preziosa con cui mi avete onorata".

Un legame speciale – La sindaca ha condiviso il peso emotivo dell’ultima sera nel suo ruolo: "Quanto mi mancherai, mia piccola, grande Rsciugni". Un addio che traspare nelle sue parole, cariche di nostalgia per il paese e i suoi abitanti. "Vi porto con me, perché un po' sindaca dentro di me me lo sentirò finché avrò fiato".

Vent’anni di guida – Katia Piccardo ha ricordato le tante battaglie affrontate e i risultati raggiunti insieme alla comunità. "Abbiamo costruito tanto insieme", scrive, sottolineando il valore delle persone che hanno collaborato con lei in questi anni. Ha inoltre espresso fiducia nella squadra che continuerà il percorso amministrativo, definendola composta da "donne e uomini capaci, appassionati, preparati, generosi e tanto legati al paese".

Il futuro in Consiglio regionale – Con oltre 7.600 voti personali, Piccardo si è conquistata un seggio in Consiglio regionale, un risultato che sente come un grande riconoscimento ma anche una responsabilità. "Cercherò di mettercela tutta per essere sempre al vostro fianco", ha promesso, ribadendo il suo impegno per rappresentare le istanze del territorio in questa nuova fase della sua carriera politica.

Gratitudine e ricordi – Le parole della sindaca sono ricche di riconoscenza per i cittadini e di ricordi personali legati alla sua attività amministrativa. "Mi mancherà da spezzare il fiato salire quelle scale come ho fatto in questi vent'anni ogni settimana", ha confessato, evidenziando la dedizione e la quotidianità del suo impegno.

Una comunità nel cuore – Nel suo messaggio, Piccardo ha voluto rassicurare i suoi concittadini: "Sappiate che ci sarò sempre", lasciando intendere che, pur in un nuovo ruolo, non perderà mai il legame con Rossiglione e i suoi abitanti. Ha concluso il post con un semplice, ma sentito: "Grazie".