Jova Beach Party, l'assessore Ilaria Cavo dà il benvenuto a Jovanotti

di Redazione

l'assessore ha poi ringraziato il cantante per il dialogo avuto con i ragazzi di Orientamenti

L'assessore alla cultura Ilaria Cavo questa sera ha dato il benvenuto a Lorenzo Jovanotti durante il jova beach party, l'evento più grande dell’estate ligure.

“È la prima volta che, per volontà dell'artista e con una collaborazione di Regione Liguria, il jova beach fa tappa nella nostra regione – ha detto l’assessore Cavo - Una grande festa con molti artisti che si sono alternati sul palco in attesa della sua esibizione serale.

Molti giovani, un colpo d'occhio imponente, una grande energia. Un'emozione. Vedere tante generazioni insieme. L'occasione è stata anche quella per ringraziarlo per il dialogo avuto con i ragazzi di Orientamenti. L'ho ringraziato perché era stato molto generoso, non si era risparmiato, proprio come stasera".