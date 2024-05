Joint venture Inchape-Tositti e Intergroup

Da un lato, Inchcape, leader mondiale dello shipping services con sede nella City di Londra e presenza consolidata in Italia tramite la joint venture con il gruppo Tositti, con head office a Venezia e uffici operativi in otto porti italiani. Dall’altro lato, Intergroup, gruppo di logistica integrata fondato nel 1986, oggi operante con una rete in numerosi porti e piattaforme logistiche italiane e attraverso le sue branch di logistica, trading e forwarding, in UK dal 2016.

Basandosi su un solido rapporto di collaborazione e successo, il gruppo Iss-Tositti di Venezia e Intergroup di Gaeta hanno unito le loro competenze per creare la newco ISS-Tositti Agency. Questa iniziativa rappresenta una fusione sinergica delle competenze di entrambe le realtà.

ISS-Tositti, con la sua consolidata rete agenziale e ampia esperienza internazionale, si unisce a Intergroup, che contribuisce con il suo know-how e la sua competenza nelle attività di logistica integrata e terminal operator. Insieme, mirano a consolidare ulteriormente la loro presenza ed efficacia nel settore marittimo.

Per ISS-Tositti l’evento coincide con un momento di forte espansione sui mercati e la possibilità dell’apertura di altre sedi in porti strategici sia in Tirreno che in Adriatico.

Intergroup, concentrato sull’attività terminalistica, vede nella collaborazione l’opportunità di integrare i servizi offerti nei propri scali e accelerare l’espansione del proprio gruppo aderendo ad un network globale.

Per Inchcape, il rapporto con Tositti, nato nel 2005 quindi consolidato in quasi vent’anni di collaborazione, rappresenta un’eccezione: è infatti l’unica joint venture al 50% che il gruppo inglese ha realizzato e rafforzato sul mercato mondiale.

Inchcape, con 55.000 navi/scali l’anno; l’85% dei porti mondiali coperti; 247 uffici; 3.200 dipendenti in 60 differenti Paesi, costituisce il collante fondamentale di questa iniziativa che abbraccia un’ampia gamma di servizi: global provider, port agency, marine service, digital e management solution.