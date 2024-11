Jessica Nicolini ha deciso: torna in Regione, esclusa l’ipotesi di un assessorato in Comune

Niente incarichi politici per Jessica Nicolini: la ex portavoce di Toti, candidata alle ultime regionali, è rientrata nel suo ruolo all'ufficio stampa di Regione Liguria e li è destinata a restare.

La corsa – La Nicolini è stata la prima dei non eletti nella circoscrizione Genova nella lista civica di Marco Bucci Vince Liguria: 1.780 preferenze non sono bastate alla giornalista per staccare il lasciapassare al Consiglio regionale, superata di 153 voti da Matteo Campora. Da quel momento è iniziata una ridda di voci su possibili ripescaggi dalla stessa Nicolini, andati tutti a vuoto.

La rinuncia di Campora – Nelle prime ore post voto tutti pensavano che Matteo Campora, fedelissimo di Marco Bucci, avrebbe accettato un incarico da assessore regionale: questo passaggio, come da prassi, ne avrebbe determinato le dimissioni e avrebbe liberato il seggio proprio a Jessica Nicolini. Ma Campora non ci ha messo molto a far capire che le sue intenzioni erano altre: “Dopo tanti anni da assessore in Comune per me inizia una nuova fase – aveva spiegato – ora voglio concentrarmi sul consiglio regionale e sulla nostra lista, e dare tutto il mio supporto a Pietro Piciocchi per le imminenti elezioni comunali”.

L’assessorato a Tursi – Con il passare dei giorni era sembrata aprirsi anche una prospettiva interessante per la Nicolini, un assessorato nel Comune di Genova che è alle prese con il rimpasto della Giunta: l’idea era che la giornalista assumesse un incarico, magari alla cultura (che aveva già ‘frequentato’ in Regione coordinando il tavolo del settore) e si preparasse da quell’ufficio alla nuova campagna elettorale per le Amministrative di primavera. Ma anche questa ipotesi è ormai definitivamente tramontata e indipendentemente da quanti assessori potrà inserire il vicesindaco facente funzioni Pietro Piciocchi (uno o due, lo si capirà nei prossimi giorni) Jessica Nicolini non sarà della partita.

Il ritorno in Regione – La decisione dell’ex portavoce di Toti, dunque, è presa: nonostante l’ottimo risultato elettorale, almeno per il momento tornerà al suo lavoro in ufficio stampa senza ulteriori velleità politiche. E' questa, del resto, la professione che ha sempre svolto, prima da giornalista professionista nelle tv private (è stato un volto di Telenord) e poi nell'ufficio stampa regionale. Nei giorni scorsi ha svuotato il suo ufficio da portavoce (lasciato in eredità a Federico Casabella) e si è installata nella sua nuova stanza di lavoro, sempre al quarto piano del palazzo di piazza De Ferrari, dove nei prossimi giorni dovrebbe essere nominata Capo Ufficio Stampa. Se sarà solo un passaggio o se sia questa la strada definitiva per il suo futuro è presto per dirlo.