IVECO, Plus, dm-drogerie markt e DSV avviano progetto pilota di autotrasporto automatizzato in Germania

IVECO, il marchio di veicoli commerciali del Gruppo Iveco, e Plus hanno annunciato oggi con dm-drogerie markt, la più grande azienda di vendita al dettaglio di prodotti per la casa e la cura della persona in Europa, e DSV, uno dei principali fornitori di trasporti e logistica al mondo, l’inizio del loro progetto pilota di camion semi-automatizzati in Germania.

Dopo diversi mesi di rigorosi test e convalide, il programma utilizzerà un nuovo design di intento di produzione del camion pesante IVECO S-Way dotato del software di guida altamente automatizzato supervisionato dal conducente di Plus, PlusDrive®. Ciò porta l’IVECO S-Way abilitato per PlusDrive un passo più vicino all’inizio della produzione in serie.

Il test viene eseguito sulla rotta tra il centro di distribuzione dm a Waghäusel e il centro di distribuzione DSV a Gernsheim. Nella prima fase, gli autisti di IVECO condurranno il test e saranno accompagnati dagli autisti DSV per la formazione. Dopodiché, gli autisti formati saranno in grado di guidare autonomamente.

Consegnando merci commerciali per un cliente spedizioniere, il programma consentirà la raccolta di dati reali sui vantaggi operativi dell’IVECO S-Way abilitato PlusDrive. I vantaggi dimostrati in altre distribuzioni globali di PlusDrive per i clienti includono una riduzione dell’affaticamento del conducente, una maggiore sicurezza stradale e una maggiore efficienza nei consumi che a sua volta riduce le emissioni di carbonio. Ciò porta in ultima analisi a una riduzione del costo totale di proprietà per le flotte.

Il programma convaliderà anche la prontezza dell’IVECO S-Way abilitato PlusDrive di ultima generazione, che è stato ottimizzato per la produzione in serie e la fornitura di funzionalità di guida automatizzata ad alte prestazioni. Nel design ottimizzato, sono stati integrati sensori avanzati e il lidar è opzionale per il sistema di percezione incentrato sulla visione su PlusDrive. PlusDrive continua a fornire funzionalità di guida altamente automatizzate di centraggio della corsia, gestione del cut-in, immissioni di corsia, cambi di corsia avviati dal conducente o suggeriti dal sistema, assistenza in caso di ingorgo e spinta, il tutto sotto la supervisione del conducente.

DSV e dm-drogerie markt collaborano in partnership dal 1986 e da anni sviluppano congiuntamente soluzioni avanzate all’interno delle loro catene di fornitura. Nel 2021, DSV e dm hanno firmato congiuntamente una dichiarazione di intenti per promuovere ulteriormente progetti innovativi e sostenibili. Testando questa tecnologia, entrambe le aziende dimostrano ancora una volta la loro partnership di successo nel loro desiderio comune di innovazione e orientamento al futuro.

DSV e dm sono le prime aziende in Germania a testare la soluzione di assistenza alla guida semi-autonoma nei camion in Europa.

“L’avvio di questo progetto contribuirà in modo significativo al comfort e alla sicurezza degli autisti e garantirà che le nostre catene di fornitura funzionino in modo più fluido e affidabile. Il nostro obiettivo iniziale con questo camion con tecnologia altamente automatica è di lavorare con i nostri partner per acquisire informazioni sul potenziale che l’uso di questi camion offre per dm nell’implementazione operativa”, ha affermato Christian Bodi, in qualità di amministratore delegato di dm responsabile della logistica.

“Un futuro decarbonizzato richiede diverse innovazioni tecnologiche per diversi casi d’uso. Siamo entusiasti di iniziare il progetto pilota in modo da poter valutare attraverso i nostri dati e le nostre operazioni in che modo i camion automatizzati all’avanguardia di IVECO e Plus possono adattarsi alla nostra futura flotta di opzioni di trasporto sostenibili”, ha affermato Peter Matthiesen, Senior Director, Head of Group Innovation and Truck Technology presso DSV.

Marco Liccardo, Chief Technology & Digital Officer, Iveco Group ha affermato: “I dati e il feedback dei piloti dei clienti sono fondamentali per aiutarci a creare prodotti innovativi e sostenibili che i clienti apprezzano. La nostra collaborazione con dm, DSV e Plus su questo programma pilota ci avvicina alla realizzazione di veicoli commerciali altamente automatizzati, guidati dall’innovazione e dalla sicurezza migliorata. Siamo entusiasti di offrire alle flotte e agli autotrasportatori il potenziale senza precedenti di questi veicoli di nuova generazione”. ”

Questa nuova pietra miliare di avere un progetto di intento di produzione dell’S-Way abilitato PlusDrive pronto per il pilota è il risultato della stretta collaborazione in corso tra i team Plus e IVECO. Siamo entusiasti di dimostrare le capacità e la maturità del nostro software di guida autonoma in questo pilota per DSV e dm e di iniziare a prepararci per la produzione in serie”, ha aggiunto Shawn Kerrigan, Chief Operating Officer e co-fondatore di Plus.