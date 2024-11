Italiani preoccupati per i costi energetici: bollette elevate previste per i prossimi tre anni

Più di otto italiani su dieci prevedono che le bollette energetiche resteranno elevate almeno per i prossimi tre anni. Secondo un sondaggio condotto da tado°, l’85% degli intervistati non crede che le spese torneranno ai livelli del 2021, prima dell’escalation dei prezzi causata dalle tensioni geopolitiche tra Russia e Ucraina. La preoccupazione per i costi del riscaldamento è aumentata per il 53% degli intervistati rispetto a cinque anni fa.

Bollette in aumento – L’analisi ha confrontato le tariffe attuali con quelle dell’inverno 2021-22. La situazione è peggiorata con i recenti dati dell’Arera, che indicano un aumento dell’8,8% per le bollette elettriche dei clienti in maggior tutela nell’ultimo trimestre del 2024. Nel mercato libero, la materia prima dell’energia elettrica ha registrato un incremento del 19% rispetto al trimestre precedente, mentre il gas è aumentato del 30% in pochi mesi.

Azioni per ridurre i consumi – Il 64% degli italiani dichiara di voler intraprendere azioni per ridurre i consumi energetici nei prossimi tre anni. Tra le soluzioni più popolari ci sono i pannelli solari (20%), l’isolamento di finestre, pareti o tetti (19%) e le pompe di calore (11%). Tuttavia, i termostati intelligenti emergono come lo strumento preferito: un terzo degli intervistati li considera essenziali e il 70% afferma di volerli acquistare.

Termostati intelligenti – Questi dispositivi, che permettono di ridurre le bollette del riscaldamento e dell’acqua calda fino al 22%, sono apprezzati per la programmazione automatica (51%) e per la gestione separata delle stanze (22%). Investire in queste tecnologie non solo consente di risparmiare, ma rappresenta un passo verso una maggiore efficienza energetica domestica.

Prospettive future – Oltre ai termostati, il 57% degli italiani prevede di adottare soluzioni come pompe di calore, veicoli elettrici e pannelli solari entro i prossimi due anni, evidenziando un crescente interesse per tecnologie sostenibili e innovative.