Italian Port Days 2026 al via: il sistema portuale italiano si apre a cittadini e territori

In occasione della Giornata Nazionale del Mare, prende ufficialmente avvio il programma 2026 delle Italian Port Days, il grande progetto di sistema promosso dalle Autorità di Sistema Portuale italiane, che accompagnerà cittadini, imprese e territori fino maggio, in concomitanza con la Giornata Europea del Mare nella sua prima sessione primaverile, per poi riprendere nella sessione autunnale da settembre ad ottobre prossimi.

Si tratta di un percorso articolato e diffuso che vede protagoniste tutte le AdSP, con un calendario ricco di iniziative, eventi pubblici, momenti di confronto e attività divulgative, pensati per rafforzare il dialogo tra porto e città e per valorizzare il ruolo strategico della portualità italiana.

Le Italian Port Days rappresentano oggi uno dei principali strumenti di comunicazione e partecipazione del sistema portuale nazionale, capace di evolversi negli anni e di consolidarsi anche a livello europeo come buona pratica di integrazione tra infrastrutture, comunità e territori.

Il tema scelto per l’edizione 2026,“Italia Porta del Mediterraneo: Dialoghi tra Approdi e Città”,

intende sottolineare il ruolo centrale dell’Italia nello scenario mediterraneo e la funzione dei porti non solo come hub logistici, ma come presìdi economici, sociali e culturali.

Nel corso delle prossime settimane, su tutto il territorio nazionale, le AdSP promuoveranno:

iniziative dedicate alle scuole e ai giovani;

incontri con imprese, operatori e stakeholder;

visite guidate e aperture straordinarie dei porti;

eventi culturali, divulgativi e sportivi;

momenti di confronto sui temi della sostenibilità, dell’innovazione e del lavoro.

Tra le iniziative in programma, particolare rilievo avranno anche eventi innovativi e inclusivi come le attività legate alla Giornata Europea del Mare, format dinamici e partecipativi – tra cui eventi divulgativi, attività esperienziali e appuntamenti vati e le iniziative come “De Portibus”, che si svolgerà a Ravenna dal 21-23 maggio pensati per avvicinare il grande pubblico alla realtà portuale in modo diretto e coinvolgente.

Le Italian Port Days si confermano così non solo come un calendario di eventi, ma come una vera e propria piattaforma nazionale di dialogo, capace di rafforzare la consapevolezza del valore economico, occupazionale e ambientale dei porti.

“I porti italiani – si evidenzia – non sono spazi chiusi, ma luoghi aperti, connessi alle comunità e protagonisti delle grandi trasformazioni in atto: dalla transizione energetica alla sostenibilità, fino alle nuove dinamiche geopolitiche nel Mediterraneo”.

L’iniziativa, coordinata a livello nazionale e condivisa tra tutte le Autorità di Sistema Portuale, rappresenta un momento strategico per presentare un’immagine unitaria del sistema portuale italiano, valorizzandone il ruolo nella crescita del Paese e nella competitività internazionale.

A margine della Conferenza stampa, il Presidente di Assoporti, Roberto Petri ha voluto ribadire, “la portualità della nostra Nazione è vitale per la crescita economica ed è vitale divulgare il più possibile la conoscenza dei nostri scali sui territori. Questa iniziativa coinvolge tutte le AdSP con un riconoscimento a livello dell’Unione Europea per aver contribuito a diffondere cultura del mare su tutto il territorio italiano".

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