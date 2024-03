ITA si aggiudica prestigioso titolo di “Fastest Growing Airline in Western Europe”

ITA Airways si è aggiudicata per la prima volta il prestigioso titolo di “Fastest Growing Airline in Western Europe” durante l’Airline Marketing Workshop, organizzato dall’Aeroporto Internazionale di Atene.

L’Airline Marketing Workshop è un evento che mette al centro i principali attori del mondo dell’aviazione e si concentra sulle sfide e sugli sviluppi del settore. Ogni anno, le compagnie aeree che hanno registrato i risultati di maggior successo nell’anno precedente vengono premiate in base a specifiche categorie. L’evento di quest’anno si è svolto alla presenza dei dirigenti dell’Aeroporto Internazionale di Atene, di ACI Europe e altri importanti partner, delle autorità greche, dei vettori e di illustri relatori del settore dell’aviazione.

Il premio “Fastest Growing Airline” è stato assegnato a ITA Airways per i risultati ottenuti nel 2023, che hanno superato quelli di altre compagnie aeree dell’Europa occidentale. Il team ITA Airways locale ha ricevuto il premio durante la cerimonia che si è svolta ad Atene.

“Siamo orgogliosi di ricevere questo riconoscimento, che rappresenta uno stimolo per fare sempre meglio. In poco più di due anni, ITA Airways ha raggiunto risultati commerciali che in alcuni casi hanno superato le previsioni. Abbiamo chiuso il 2023 con un breakeven operativo, e lo abbiamo fatto un anno in anticipo rispetto a quanto previsto dal Business Plan” – ha dichiarato Emiliana Limosani, Chief Commercial Officer ITA Airways e CEO Volare. “Abbiamo migliorato le nostre performance in termini di passeggeri trasportati del 50%. In particolare, è stato il segmento intercontinentale a raddoppiare il numero dei passeggeri, raggiungendo l’EBIT già nel 2023, ovvero dopo solo un anno e mezzo di piena operatività. Questi importanti risultati testimoniano il grande lavoro svolto finora e ci spingono verso sfide sempre più ambiziose nella nostra missione di far diventare ITA Airways il punto di riferimento per garantire all’Italia una connettività di qualità sia con le destinazioni internazionali che nazionali”.

ITA Airways nella prossima stagione estiva offrirà da Atene a Roma Fiumicino 3 voli giornalieri che diventeranno 4 dal 1° giugno, garantendo comode coincidenze con l’intero network di destinazioni in Italia e nel resto del mondo. Inoltre, durante il picco estivo, ITA Airways aggiungerà 11 collegamenti stagionali, selezionati tra le destinazioni turistiche più popolari del Mediterraneo, tra cui Grecia, Spagna, Croazia e isole italiane. In totale, nell’estate 2024, ITA Airways opererà 57 destinazioni, di cui 16 nazionali, 26 internazionali e 15 intercontinentali.

L’espansione di ITA Airways nel lungo e medio raggio continua anche nell’anno in corso. Nord America, Africa e Medio Oriente sono i mercati in cui ITA Airways inaugurerà voli diretti dal suo hub di Roma Fiumicino. In particolare, ad aprile verrà lanciato un nuovo volo diretto da Roma Fiumicino a Chicago e, a maggio, collegamenti diretti con Toronto e Riyadh. A giugno sarà la volta dei voli diretti per Accra e Kuwait City, a luglio per Dakar e ad agosto per Gedda.

Le nuove destinazioni intercontinentali dell’estate 2024 si aggiungono ai voli diretti a lungo raggio già operati verso New York, Boston, Miami, Los Angeles, Washington, San Francisco, San Paolo, Rio de Janeiro, Buenos Aires, Tokyo e Nuova Delhi.