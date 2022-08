Ita Airways, Rixi (Lega): "L'offerta di Msc-Lufthansa ottima notizia per occupazione"

di Redazione

"Rappresenta la migliore prospettiva per la compagnia aerea nazionale, con entrate finanziarie e assunzioni di personale"

'L'offerta di Msc-Lufthansa per l'acquisto di Ita Airways rappresenta la migliore prospettiva per la compagnia aerea nazionale e l'individuazione di un partner industriale e' condizione necessaria per garantire al vettore un solido piano di sviluppo per i prossimi anni. Il valore della quota che restera' allo Stato e il prezzo che Msc e' disposta a pagare fanno il paio con le possibilita' industriali offerte da una sinergia concreta con una 'world company' che conosce bene il mercato del turismo ed e' leader mondiale del trasporto cargo su nave". Lo afferma in una nota il deputato della Lega Edoardo Rixi, componente della commissione Trasporti e responsabile dipartimento Infrastrutture del partito.

"Un matrimonio - continua - che si traduce in flusso diretto di entrate finanziarie, assunzioni di personale e rilancio di Malpensa nel cargo. A valle delle valutazioni degli advisor del Mef quella di Msc-Lufthansa e' stata ritenuta la proposta migliore per garantire questi obiettivi, lasciando nel capitale della compagnia la partecipazione dello Stato. E' dunque fondamentale procedere con la ratifica entro questa settimana e avviare cosi' la trattativa diretta in esclusiva per una proposta che garantisce il mantenimento dell'italianita' del vettore di bandiera grazie alla famiglia Aponte e Msc, maggior operatore navale del mondo, e soprattutto solidita' sia finanziaria che industriale a Ita Airways, oltre allo sviluppo di business aggiuntivi quali il cargo e i voli charter per alimentare la rete crocieristica di Msc. Un passo avanti per garantire soprattutto aumento occupazionale e stabilita' ai lavoratori'.