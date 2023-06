Ita Airways, operativo l’Airbus A330neo: da Roma a Washington con un mezzo ad altissima tecnologia

Ieri, in occasione della Festa della Repubblica Italiana, ITA Airways ha inaugurato il nuovo volo ITA Airways Roma Fiumicino – Washington Dulles con l’entrata in operativo del nuovo Airbus A330neo.

La destinazione Washington inaugura l’espansione del network intercontinentale di ITA Airways a partire da questa stagione summer 2023, supportato dall’entrata in flotta del nuovo Airbus A330neo, che ieri ha fatto il suo primo volo commerciale.

L’Airbus A330neo è il massimo riferimento per tecnologia, digitalizzazione, innovazione, efficienza e design all’insegna del Made in Italy, rispecchiando i pilastri fondamentali di ITA Airways. Il nuovo Airbus, dedicato al campione Gelindo Bordin, è stato interamente configurato per la Compagnia di bandiera, con la pluripremiata cabina Airspace, gli interni firmati dal designer Walter De Silva, il sistema IFE di ultima generazione e, a coronare l’italianità dell’experience a bordo, i menù firmati dallo chef stellato Gian Piero Vivalda e le divise realizzate con la consulenza stilistica di Brunello Cucinelli indossate dal personale di volo.

Il nuovo volo diretto Roma-Washington di ITA Airways prevede fino al 2 luglio 5 frequenze settimanali per arrivare in alta stagione, dal 1° agosto al 28 ottobre 2023 ad un operativo giornaliero.

Per ITA Airways il 2023 sarà l’anno del grande investimento verso il mercato intercontinentale che vedrà l’apertura non solo della Washington, ma da Roma Fiumicino anche della San Francisco a luglio e Rio de Janeiro a ottobre. L’espansione di ITA Airways sul lungo raggio rappresenta uno dei principali pilastri della strategia della Compagnia di bandiera, poiché non solo è fonte di redditività ma incrementa contestualmente il breve raggio, contribuendo a raddoppiare la capacità del network intercontinentale.

Gli Stati Uniti sono il primo mercato internazionale per ITA Airways e il più strategico dopo l’Italia, nonché il paese con il maggior numero di cittadini di origine italiana. Pertanto, i voli diretti dal Nord America all’Italia non sono solo itinerari per viaggi di turismo e d’affari, ma garantiscono la connettività alla comunità italiana.

Con i voli diretti che collegano Roma Fiumicino e Milano Malpensa a New York, Miami, Boston e Los Angeles, ITA Airways punta a diventare il vettore di riferimento tra il Nord America e l’Italia e, via Roma, verso l’Europa e il Mediterraneo. Inoltre, con le nuove destinazioni nordamericane che partiranno questa estate da Roma Fiumicino verso Washington e San Francisco, la Compagnia opererà 122 frequenze settimanali tra il Nord America e l’Italia nel cuore della stagione estiva.

Inoltre, grazie all’accordo di codeshare con Delta, sono oltre 100 le destinazioni domestiche a cui i clienti ITA Airways possono accedere attraverso gli hub del network nazionale della compagnia americana, con 40 destinazioni servite attraverso New York JFK e un numero altrettanto importante di collegamenti da Boston, Miami, Los Angeles e Washington in grado di soddisfare le esigenze della clientela business e leisure.

È possibile acquistare tutti i nuovi voli sui canali di vendita ITA Airways, tramite il sito ufficiale ita-airways.com, il call center della Compagnia, le agenzie di viaggio e le biglietterie degli aeroporti.