Istituti tecnici del futuro, a Genova primo confronto Regioni-ministero Istruzione

Si è conclusa oggi la due giorni di tavoli tecnici e incontri "Orizzonte Its. Sfide e opportunità degli Istituti Tecnologici Superiori" promossa dalla Associazione Rete ITS Italy. All'iniziativa hanno preso parte tecnici e assessori delle Regioni e del ministero dell'Istruzione per rafforzare il confronto, sia a livello tecnico che a livello politico, su temi cruciali quali le modalità di stanziamento dei finanziamenti previsti dal Pnrr, dai fondi strutturali europei e dai fondi ordinari, la promozione degli istituti sui territori attraverso orientamento e comunicazione. Presenti agli incontri i rappresentanti tecnici e gli assessori di oltre dieci regioni italiane, dal Friuli Venezia Giulia alla Sicilia, e del ministero dell'Istruzione per raccogliere e condividere best practices, esigenze e proposte degli Istituti Tecnologici Superiori.

Guido Torrielli, Presidente Rete ITS Italy, ha sottolineato come "L'obiettivo dell'incontro è stato sicuramente raggiunto", Federico Mollicone, presidente della VII Commissione della Camera, ha commentato: "la commissione da me presieduta ha avviato l'iter di una specifica proposta di legge. L'obiettivo sarà quello di alimentare la complessiva competitività del sistema del nostro Paese, per dare una risposta alle esigenze del tessuto produttivo dei territori e delle nuove prospettive del mondo del lavoro e dell'economia".

Giuseppe Schiboni, assessore Lavoro, Università, Scuola, Formazione, Ricerca, Merito della Regione Lazio nonché Coordinatore della Commissione Istruzione, Università e Ricerca della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha sottolineato: "Le Fondazioni ITS oggi sono l'unica realtà che effettua un raccordo tra il mondo del lavoro e il mondo dell'istruzione. Si tratta di un patrimonio professionalizzante che abbiamo, come istituzioni, ciascuno per il ruolo che ricopre, il dovere di valorizzare perché in loro risiede la possibilità di dare risposte al sistema Paese. Quella sul potenziamento e sulla crescita degli ITS è una partita che giocheremo in modo collegiale.

"Gli Its sono realtà di grande valore nel panorama formativo italiano e ligure. Regione Liguria li sostiene convintamente perchè forniscono agli studenti opportunità concrete di accesso nel mondo del lavoro grazie alla stretta collaborazione con il mondo delle imprese - ha detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti - Basti pensare che entro i sei mesi dalla fine del percorso circa l'80% dei ragazzi trova un'occupazione". A conclusione dell'evento sono stati annunciati ulteriori due appuntamenti nel corso del 2023, a ottobre e a novembre, finalizzati al rafforzamento della filiera Its.