Iren, Paolo Emilio Signorini è il nuovo amministratore delegato

Il Comitato di Sindacato dei soci pubblici azionisti di IREN S.p.A, composto da Stefano Lo Russo Sindaco di Torino, Luca Vecchi Sindaco di Reggio Emilia e Marco Bucci Sindaco di Genova, si è riunito questa mattina per fare il punto sulla nomina del nuovo Amministratore Delegato di Iren.

Dopo aver analizzato la shortlist presentata da SpencerStuart, società incaricata per la procedura di head hunting, i Sindaci hanno deciso di indicare come nuovo AD il dott. Paolo Emilio Signorini. Il nuovo AD sarà cooptato nel Consiglio di Amministrazione durante la prossima seduta.

Il confronto tra i sindaci si è svolto in un contesto di piena collaborazione, totale condivisione ed unità di intenti e di vedute circa il futuro dell'azienda.

Paolo Signorini sarà chiamato a portare avanti gli sfidanti obiettivi delineati dal Piano Industriale di Iren, che poggia sui pilastri della transizione ecologica, della qualità del servizio e dello sviluppo dei territori.

Il profilo del dott. Signorini, grazie alle competenze acquisite nelle precedenti esperienze manageriali, permetterà ad Iren - grazie anche alla sinergia con il Presidente e il Vice Presidente - di analizzare al meglio lo scenario competitivo e i bisogni dei territori, in modo da rendere ancora più efficace l'azione della multiutility.

Al fine di agevolare l'ingresso del nuovo AD in una consiliatura già avviata, il Comitato suggerisce alla Società di assegnare una specifica responsabilità al Presidente nell'area della finanza e delle relazioni con gli investitori oltre al permitting e alle relazioni con le Autorità di regolazione, e di conferire al Vice Presidente una responsabilità nell'area del personale.

“Rivolgo le mie congratulazioni e gli auguri di buon lavoro a Paolo Emilio Signorini al vertice di Iren. Sulle sue qualità umane, professionali e gestionali non ho alcun dubbio, avendo lavorato fianco a fianco per oltre un anno quando ha ricoperto l’incarico di Segretario Generale della Regione. Sono certo che saprà sin dall’inizio dare impulso a tutto quanto serva per guidare al meglio l’azienda”. Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti in merito alla nomina di Signorini in Iren.

“Voglio ringraziare Signorini per lo straordinario lavoro alla presidenza dei porti di Genova e Savona: grazie alla sua lungimirante e autorevole guida – afferma Toti - i nostri scali hanno registrato in questi anni una crescita costante di traffici merci e passeggeri, nonostante la complessità dello scenario internazionale. Il suo impulso è stato determinante per l’avvio dei lavori della nuova diga foranea, che proietta definitivamente il porto di Genova nel futuro. Senza contare gli ingenti investimenti realizzati e i progetti portati a termine per rilanciare il principale scalo del Paese: dall’elettrificazione delle banchine all’adeguamento di Calata Bettolo, dal ripristino del terminal traghetti a Vado Ligure alla sistemazione della viabilità di accesso al porto. La rotta per lo sviluppo dei due scali è tracciata e siamo certi – conclude il presidente - che il ministero delle Infrastrutture in accordo con Regione e Comune saprà scegliere la strada migliore per dare continuità alla governance e garantire il rispetto dei tempi per le molte opere strategiche che interessano lo scalo”.

I Sindaci, che hanno proceduto all'indicazione del nuovo AD in maniera collegiale e con assoluto senso di responsabilità verso l'azienda, consapevoli della strategicità di Iren per lo sviluppo dei propri territori, augurano buon lavoro al nuovo AD e a tutto il management.