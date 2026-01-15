Intermodal Forum Sardegna, Timperi (Eni) a Telenord: “Decarbonizzazione trasporto marittimo: biocarburanti e tecnologie per un futuro sostenibile”

Stefania Timperi, dirigente Eni, dice a Telenord: "Per la decarbonizzazione del settore dei trasporti marittimi non esiste una soluzione unica. Bisogna partire dal concetto di neutralità tecnologica, valutando tutte le opzioni disponibili e applicabili nel breve periodo. Attualmente, la soluzione più competitiva, che permette di rispettare i target di decarbonizzazione mantenendo la competitività, è l’uso dei biocarburanti. Eni, attraverso la sua consociata Mirai, produce biocarburanti derivati da feedstock di origine bio-genica, che, se utilizzati in purezza su navi omologate, consentono una riduzione del 60-90% dell’impronta carbonica lungo l’intero ciclo di vita del prodotto. In parallelo, progetti come quelli di Nynaeve, che fornisce acqua nei porti di Genova e Ravenna e presto in altri scali, rappresentano risposte concrete e immediate alla decarbonizzazione".





Prospettive - "Sul lungo periodo, però, alcune tecnologie come l’idrogeno e l’ammoniaca rimangono costose e necessitano di logiche industriali per diventare scalabili. Anche metano e altri combustibili a basso impatto avranno un ruolo, ma sarà necessario affinare le tecnologie per renderle adatte alla produzione industriale".





Soluzioni - "Non tutti i porti italiani potranno adottare le stesse soluzioni. Le infrastrutture e le dimensioni variano molto, così come la geografia: non esiste un modello unico replicabile ovunque. I porti del Mediterraneo italiano, ad esempio, hanno caratteristiche molto diverse rispetto a quelli del Nord Europa o di altre aree. Nonostante le differenze, il settore marittimo ha tutti gli strumenti per affrontare la transizione energetica. Servono coraggio e visione per garantire una decarbonizzazione sostenibile dal punto di vista ambientale, economico e sociale, senza compromettere la competitività dell’industria e dei territori".

