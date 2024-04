Infrastrutture, riaperta al traffico la galleria ‘Madonna della Guardia” di Velva

È stata riaperta al traffico la galleria ‘Madonna della Guardia” di Velva, chiusa in questi mesi per permettere ad Anas di portare a termine un vasto intervento di messa in sicurezza dell’infrastruttura e di riammodernamento degli impianti. Da oggi fino alla sera del 5 maggio, per facilitare gli spostamenti durante i ponti primaverili, la galleria sarà aperta 24 ore su 24 a doppio senso di marcia. Dal 6 maggio in poi il tunnel rimarrà chiuso esclusivamente in orario notturno, dalle 22 alle 6.

Al sopralluogo, organizzato per fare il punto sull’andamento del cantiere, hanno preso parte l’assessore regionale alle Infrastrutture, i sindaci dei territori coinvolti dai lavori e i tecnici di Anas.

“Oggi abbiamo raggiunto un primo, importante obiettivo: concludere la parte più impattante dei lavori e riaprire la galleria prima delle festività primaverili, un periodo che, tra l’altro, vedrà anche la rimozione della gran parte dei cantieri autostradali sulla rete ligure – dichiara l’assessore regionale alle Infrastrutture – A metà maggio torneremo a riunire il tavolo di regia sull’intervento, organizzato da Regione Liguria con Anas, Provincia della Spezia, Città Metropolitana di Genova e i Comuni interessati dall’opera: sarà l’occasione per fare il punto sulla situazione in vista della seconda fase dei lavori e per valutare come organizzare le lavorazioni nel periodo estivo. Anche in questo caso, come abbiamo fatto in questi mesi grazie le scelte su come accompagnare l’ultima fase dell’intervento saranno state prese ascoltando i Comuni e i cittadini, venendo incontro alle loro esigenze senza rallentare il cronoprogramma del cantiere. Ringraziamo i residenti – conclude l’assessore - per la grande pazienza dimostrata in questi mesi di chiusura, che però sono stati fondamentali per permettere la realizzazione di un progetto necessario per garantire la sicurezza di tutti: l’intervento portato avanti da Anas è complesso, ma darà al territorio un’infrastruttura moderna ed efficiente”.

L’intervento nel tunnel Madonna della Guardia, che si sviluppa su circa 2,1 km sulla statale 523 “Del Colle di Cento Croci", si è reso necessario al fine di mettere in sicurezza la struttura e l'impiantistica della galleria. Nei periodi di chiusura della galleria la viabilità viene spostata sulla Sp 40, su alcuni tratti della strada comunale di Maissana del Santuario di Velva e sulla Sp 566. I lavori di restyling del tunnel Madonna della Guardia sono stati finanziati da Anas con un investimento totale 29 milioni e 700mila euro.