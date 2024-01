Infortuni sul lavoro, Maestripieri (Cisl Liguria): “Ogni mese oltre 1600 casi nella nostra regione, fenomeno intollerabile”

“L’incidente avvenuto questa mattina sull’autostrada A7 obbliga ancora una volta a riflettere sulla frequenza degli infortuni sul lavoro in Liguria. Una tendenza allarmante, come testimoniano i quasi 18.000 casi denunciati nella nostra regione nei primi 11 mesi del 2023: significa 1600 ogni mese, un dato drammatico. In attesa di conoscere la dinamica dell’incidente e le responsabilità di quanto avvenuto, non possiamo non focalizzare l’attenzione, per l’ennesima volta, sulla necessità di incrementare i controlli, investire in prevenzione, favorire ovunque e con ogni mezzo la cultura della sicurezza. L’incremento degli infortuni è un fenomeno intollerabile, che continuerà a vederci sempre impegnati in prima linea nel suo contrasto”, spiega Luca Maestripieri, segretario generale Cisl Liguria