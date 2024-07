Industria: accordo Ansaldo-Federacciai con la francese Edf per costruire reattori nucleari ultima generazione

Patto tra la francese Edf, il suo braccio italiano Edison, Ansaldo Energia, Ansaldo Nucleare e Federacciai per portare l'energia nucleare nelle acciaierie italiane e in prospettiva per valutare di realizzare nel prossimo decennio piccoli reattori in Italia avvalendosi della tecnologia Smr del gruppo transalpino e delle capacità ingegneristiche e industriali delle due società pubbliche nazionali.

Con la sottoscrizione di un memorandum of understanding i firmatari puntano a promuovere una cooperazione per l'utilizzo dell'energia nucleare al servizio della competitività e della decarbonizzazione del settore siderurgico italiano. In base all'accordo preliminare si impegnano a valutare le opportunità di coinvestimento nel nuovo nucleare e, in particolare, nella realizzazione in Italia di piccoli reattori modulari Smr. Inoltre, considerano l'approvvigionamento di medio-lungo termine di energia nucleare utilizzando in via prioritaria l'interconnessione già operativa tra Italia e Francia. Antonio Gozzi, presidente di Federacciai, ha sottolineato che l'accordo "riveste un'importanza cruciale per l'industria siderurgica italiana e l'intera filiera produttiva. L'impegno degli acciaieri italiani è chiaro: intendiamo guidare la transizione verso un'industria siderurgica completamente sostenibile. Grazie a intese come questa, l'Italia può diventare, nel giro di pochi anni, la prima nazione al mondo a produrre acciaio completamente decarbonizzato. Il nucleare sarà una componente strategica e indispensabile per raggiungere questi ambiziosi obiettivi".

"Questo nuovo passo nella cooperazione franco-italiana nell'ambito della produzione di elettricità decarbonizzata di origine nucleare evidenzia il forte impegno di Edf nello stabilire e nel consolidare una relazione di lungo termine, destinata ad accompagnare l'esordio del nuovo nucleare in Italia e a rinforzare la cooperazione industriale tra i due paesi", ha sottolineato Xavier Ursat, Group senior executive vice president di Edf con responsabilità per la strategia, tecnologie, innovazione e sviluppo.

Secondo Fabrizio Fabbri, amministratore delegato di Ansaldo Energia, "la cooperazione a livello sia nazionale che europeo è fondamentale per essere competitivi e procedere in maniera convinta nel percorso della decarbonizzazione" mentre Daniela Gentile, amministratore delegato di Ansaldo Nucleare segnala che "Siamo orgogliosi della continua collaborazione e fiducia con partner fondamentali" e che l'accordo "rappresenta un'opportunità cruciale per la crescita del paese".