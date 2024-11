“Incontri d’Autunno”, 11 appuntamenti culturali a Palazzo Pallavicino tra arte, politica e sostenibilità

Ha preso il via il 14 novembre il grande autunno culturale di Telenord organizzato da TN Events&Media a Palazzo Interiano Pallavicino (piazza delle Fontane Marose 2, Genova), con "Incontri d'Autunno", eventi che saranno trasmessi anche in streaming sul sito e sui social di Telenord. Fino al 25 novembre, si susseguiranno 11 appuntamenti esclusivi con protagonisti di spicco, moderati dai giornalisti Matteo Cantile, Massimiliano Lussana, Maurizio Michieli e Gilberto Volpara.

Apertura con Nicola Porro e il suo nuovo libro sul clima - Il ciclo di incontri, giunto alla seconda edizione, si è aperto con il famoso giornalista e scrittore Nicola Porro, che il 14 novembre alle 12.30 ha presentato il suo ultimo libro, "La grande bugia verde. Gli scienziati smontano, con dati reali, i dogmi dell’allarmismo climatico" (LiberiLibri Editrice). L'opera offre un'analisi dettagliata sui temi dell'allarmismo climatico, con l’obiettivo di fornire strumenti concreti per smontare le fake news, avvalendosi di dati e testimonianze scientifiche autorevoli. L'intervista, a cura del direttore Matteo Cantile, in onda questa sera alle 20.30.

Diego Fusaro e la “dittatura del sapore” - Sempre il 14 novembre, alle ore 18.30, sarà la volta di Diego Fusaro (al centro nella foto), saggista e opinionista, che presenterà il suo libro "La dittatura del sapore. Larve, insetti e grilli: contro il gastronomicamente corretto" (Rizzoli, collana Saggi Italiani). Un’opera provocatoria e arguta che affronta il cibo come elemento culturale, ricostruendo le tradizioni gastronomiche attraverso l’analisi di autori come Brillat-Savarin, Levi-Strauss, Montanari e Marvin Harris.

Francesco e Silio Bozzi: un viaggio nella Sicilia di ieri e oggi - A chiudere la settimana, venerdì 15 novembre alle 18.30, sarà Francesco Bozzi (autore televisivo, anche di Fiorello) e Silio Bozzi (criminologo, collaboratore di Andrea Camilleri e Carlo Lucarelli), con il libro "Stupor Mundi. Un ritorno in Sicilia" (Solferino). Un affascinante viaggio nella Sicilia, culla della cultura italiana, tra storia, leggende e magia, alla scoperta delle contraddizioni e delle meraviglie di quest’isola senza tempo.

Il ministro - Lunedì 18 novembre alle ore 12.30 il Ministro Paolo Zangrillo presenterà la nuova campagna avviata dal Ministero “Più che un posto fisso, un posto figo!”, in cui sono baricentrici meritocrazia, competenze e innovazione. Il Ministro attesterà quanto la Pubblica Amministrazione sia sempre più dinamica e attenta all’evoluzione del mondo del lavoro e alle sfide del futuro.

La musica - Ancora lunedì 18 novembre, dalle 18.30 il cantautore genovese Francesco Baccini darà voce a “Le frecce al mio arco”, nel trentennale della sua carriera, ripercorrendo i grandi successi che ha recentemente trascritto in versione cameristica. Un’operazione a cui il pubblico ha risposto con entusiasmo a partire dal tour e dal suo album “Archi e Frecce”, realizzato con la collaborazione del quartetto d’archi femminile Alter Echo String Quartet e del chitarrista Michele Cusato, che firma anche gli arrangiamenti del disco.

Migrazioni - Il giorno seguente, martedì 19 novembre alle 12.30, l’appuntamento è dedicato alle celebrazioni per i 150 anni dell’emigrazione italiana in Brasile. Insieme a Paolo Masini del MEI - Museo Nazionale della Emigrazione Italiana si scopriranno quelle storie che fanno del Brasile una delle nazioni più “italiane” del mondo. Allora come oggi. Verranno inoltre presentati in anteprima documenti e immagini protagonisti della speciale crociera da Genova a Santos - due città il cui forte legame è stato sugellato dal recente gemellaggio - in partenza dal capoluogo ligure il 30 novembre.

La medicina - Mercoledì 20 novembre alle 18.30 sarà il turno dell’incontro con l’Ordine dei Medici di Genova intitolato “Le prossime sfide della Sanità Ligure” per parlare della medicina del futuro, ma anche delle peculiarità di una professione fondata sul concetto di cura a 360 gradi e sull’aiuto a livello individuale e di sistema in un momento cruciale per la regione.

Prevenzione - Il giorno seguente, 21 novembre alle 18.30 si terrà l'incontro "Donna, Prevenzione, Salute" puntando ad un'attenzione sempre più importante per la prevenzione e la cura in rosa, con Synlab, realtà ligure presente su 20 centri, che ha inaugurato nel mese di settembre SYNLAB LEI: il primo poliambulatorio dedicato a Genova e in Liguria del Gruppo. Verranno affrontati temi quali prevenzione, salute sessuale, esami, visite e check up suggeriti dai 20 anni in avanti.

La città che cambia - Venerdì 22 novembre alle 18.30 verrà presentato il “Waterfront di Levante”, l’avveniristico progetto firmato Renzo Piano Building Workshop che rivoluziona l’immagine della città e offre un nuovo stile di vita, realizzato secondo criteri ecosostenibili con certificazioni Leed Gold e NZEB (Nearly Zero Emission Building).

Il presidente - Lunedì 25 novembre alle 12.30 si terrà l’incontro “la nostra Liguria” in cui il Presidente della Regione Liguria Marco Bucci traccerà la rotta delle nuove politiche e delle prossime sfide da affrontare in chiave di competitività e sostenibilità andando a toccare via via le principali tematiche di inizio mandato.

La storia dell'arte - Chiuderà il ciclo di incontri lunedì 25 novembre alle 18.30 l’atteso ritorno a Genova del celebre critico d’arte Prof. Vittorio Sgarbi che presenterà l’ultima opera “Arte e fascismo. Nell’arte non c’è fascismo. Nel fascismo non c’è arte” (Prefazione di Pierluigi Battista, La nave di Teseo). In questo lavoro Sgarbi non fa di tutt’erbe un fascio e distingue nettamente l’espressione artistica dal potere. Per questo, a fianco di De Chirico, Morandi, Martini salva dall’oblio Wildt, Guidi, la grande stagione dell’architettura e della grafica, ma anche Depero, il Futurismo e oltre, tracciando al contempo diverse rivelazioni tra cui due scultori: Biagio Tommaso Poidimani e Domenico Ponzi.

Ingresso gratuito con prenotazione - Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito, ma solo su invito o previa prenotazione tramite Eventbrite (cercando Incontri d’autunno a Palazzo Pallavicino).

Un'opportunità unica per conoscere più da vicino i protagonisti del nostro tempo, in uno dei luoghi più suggestivi e ricchi di storia di Genova, normalmente non aperto al pubblico.