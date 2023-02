Incidente mortale a Savona, i sindacati: " Fermate questa inaccettabile strage silenziosa"

"La morte ieri sera di un lavoratore di 53 anni a Savona è l'ultimo tassello di un inaccettabile strage silenziosa, che non può e non deve rimanere tale. Oggi è il giorno del lutto e ci stringiamo forti attorno alla famiglia di Stefano, ma in attesa di sapere di più sulle cause dell'incidente, il nostro sciopero urla il dolore e la rabbia di lavoratori e cittadini".

Lo scrivono in una nota Maurizio Calà, Luca Maestripieri e Mario Ghini, rispettivamente segretari generali di Cgil Liguria, Cisl Liguria e Uil Liguria in merito all'incidente mortale che iera sera si è verificato in un' officina TPL di Savona, dove il 54enne Stefano Macciò è morto schiacciato mentre era impegnato nel recupero di un autobus nei pressi dell'officina.

"Tre morti al giorno sul lavoro: questa la statistica agghiacciante del nostro Paese, e la Liguria non fa eccezione. La politica ad ogni livello si faccia carico di vincere questa battaglia: aumentate i controlli, investite più risorse, migliorate la formazione, riducete carichi e orari di lavoro per i più fragili, condannate chi sacrifica la sicurezza per aumentare di un centesimo il proprio profitto e fermate questa strage, che non può e non deve rimanere silenziosa" - la denuncia dei rappresentanti sindacali