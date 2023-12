Incidente alla vigilia di Natale sull'a12 a 1 km dal casello di Carrara: muore l'autotrasportatore di Sarzana Alessandro Rossi

Muore in autostrada Alessandro Rossi, autotrasportatore di Sarzana nella notte della vigilia di Natale. L'ennesima morte in autostrada, in A12 tra Massa e Carrara in direzione nord. L'uomo ha perso il controllo del, andando poi a sbattere in modo violento contro il guardrail.

Da un prima ricostruzione pare che il 50enne sia stato colpito da un malore, dopo aver perso il controllo del mezzo, la vettura ha percorso diversi metri, prima di tagliare la corsia impattando poi contro il guardrail, senza coinvolgere altre auto.

Gli altri automobilisti che stavano percorrendo l’A12 in direzione Genova hanno immediatamente avvertito i soccorsi. Sul posto è intervenuta l’automedica di Massa, l’ambulanza, la polizia stradale, i mezzi della società autostrade e i vigili del fuoco.

L'uomo è sbalzato fuori dall’auto nell'impatto. I sanitari hanno eseguito la rianimazione, ma per il 50enne non c'è stato niente da fare è morto nel tratto apuano dell’autostrada azzurra a 1 km dal casello di Carrara. Gli inquirenti ricostruiranno la dinamica dell’incidente per capire cosa effettivamente abbia causato l'incidente