Inchiesta plusvalenze, le richieste del procuratore federale: penalizzazione di 9 punti per la Juventus, ammende per Samp, Genoa e gli altri club

Torna nelle aule della giustizia federale il processo per le plusvalenze: alla Corte d'Appello della Figc si discute dell'istanza di revocazione che la procura ha presentato contro l'assoluzione dei 9 club coinvolti tra cui Sampdoria, Genoa e Juventus. Al vaglio anche i nuovi elementi emersi attraverso la giustizia ordinaria.

Chinè, il procuratore federale, ha chiesto 9 punti di penalizzazione per la società bianconera, mentre sono state chieste ammente per 195mila per la Sampdoria, 320mila per il Genoa. Multe anche gli altri sei club (Empoli, Parma, Pisa, Pescara, Pro Vercelli e il vecchio Novara).

Per quanto riguarda i dirigenti chiesto un anno di inibizione per Ferrero e 8 mesi e 20 giorni per Ienca; 6 mesi e 10 giorni per Preziosi e 10 mesi e 15 giorni per Zerbano del Genoa.

Sentenza possibile già in serata.