Incendio di Ramaceto, monitoraggio notturno per evitare nuovi focolai

di Marco Innocenti

Le fiamme sono ormai spente ma operatori e volontari dell'antincendio boschivo resteranno di guardia

Sarà un'altra nottata di lavoro, o almeno di vigilanza, per i vigili del fuoco e i volontari dell'antincendio boschivo sul monte Ramaceto in Val Fontanabuona. Dopo che l'incendio scoppiato nella serata di ieri, lunedì, è stato spento anche grazie all'aiuto di un elicottero e di due canadair, stanotte operatori e volontari resteranno di guardia lungo il fronte del rogo per tenere d'occhio la situazione ed evitare che si possano sviluppare nuovi focolai, alimentati magari dal vento che nella notte potrebbe tornare a soffiare.