Incendi, Portofino tira un sospiro di sollievo. Danni circoscritti

di Redazione

Un grande lavoro di vigilanza e monitoraggio ha evitato che le fiamme si propagassero. Il bilancio dei roghi nelle ultime giornate è pesante soprattutto sul monte Zatta

Dopo l'incendio di mercoledì in località Casone sul monte di Portofino, la situazione è stata constantemente monitorata dai Vigili del Fuoco e dai volontari. Una sorveglianza che ha consentito di limitare i danni in un area tutto sommato limitata. Ma a causa del vento che continuava a soffiare, il rischio che le fiamme potessero di nuovo divampare da ceppaie e radici ha consigliato di mantenere alta la vigilanza. Da stamani non si vede più alcun fumo, e l'incendio può essere considerato domato.

Sono cinque i roghi che si sono scatenati in quattro giorni sui monti dell'area metropolitana. Indagini e verifiche sono in corso ma l'origine dolosa sarebbe confermata per alcuni di loro. Ad esclusione probabilmete di quello del Monte Ramaceto, che potrebbe essere stato determinato da una imprudenza durante un fuoco di pulizia.

Il bilancio più grave è sul monte Zatta, nel comune di Varese Ligure; sono stati 30 gli ettari andati a fuoco ieri, distrutti pascoli e boschi di faggio, fanno sapere i vigili del fuoco. Fondamentale il contributo dei tre elicotteri che hanno effettuato lanci tutto il giorno.