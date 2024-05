In carrozza con Paganini, l'inedito viaggio musicale tra Genova e dintorni

"In carrozza con - Travelling with Paganini". E' l'originale libro anticipato a Scignoria!, la trasmissione del giovedì sera di Telenord, dagli autori Eliano Calamaro e Cesaro Lombardo.

"Si può descrivere una città, la storia, le tradizioni e cultura per arrivare alla gastronomia tramite un celeberrimo musicista? Non solo si può, è accaduto. In questa originale guida Niccolò Paganini è tornato a Genova per riabbracciare il pubblico, suonare e mostrare la città, in un viaggio polisensoriale da leggere, da vedere e da ascoltare, grazie al supporto di audio e video" spiega Calamaro, già primo violino al Teatro Carlo Felice di Genova per molti anni.

In questo itinerario basato su aneddoti, storie mai raccontate, ma anche tanta immaginazione, si va alla scoperta di suggestioni e fantasie col violino protagonista. Il viaggio musicale si svolge dal centro storico della città di Genova al casino di campagna di Paganini in Valpolcevera, dall'amata Nervi, alle perle turistiche della Riviera Ligure di Levante, dall'entroterra delle Quattro Province a Parma, per poi fare ritorno a Genova proprio nei luoghi significativi dove Niccolò visse d'amore per la sua arte.