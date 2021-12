Imperia, studenti in sciopero contro le classi pollaio e il freddo in aula

di Alessandro Gardella

Diversi studenti del Liceo Artistico di Piazza Calvi hanno protestato: "I termosifoni non scaldano e dobbiamo stare tutta la mattina con mascherine e finestre aperte". Molti studenti lamentano difficoltà anche nel raggiungere la scuola

Diverse decine di studenti del Liceo artistico di piazza Calvi, a Imperia, hanno scioperato stamattina per protestare contro una serie di problemi della scuola: tra questi il freddo nelle aule, dove la temperatura ha toccato i 14 gradi. Gli studenti, che prima studiavano nel plesso di via Agnesi oggi in ristrutturazione, contestano il fatto di essere stati sistemati in un vecchio edificio da loro considerato inagibile. "Sicuramente questo plesso non è a norma - ha detto una studentessa - Inoltre, siamo su un piano, dove una volta c'era il classico, che non agibile".

"I termosifoni non scaldano - ha aggiunto un altro studente - e dobbiamo stare tutta la mattina con le mascherine indossate e la finestra aperta. In classe fa freddo". A questo si aggiunge la questione green pass: molti studenti sono in difficoltà nel raggiungere la scuola, in quanto non possono salire sugli autobus, perché sprovvisti di certificazione verde. "Ci sono ragazzi che vengono da lontano - prosegue lo studente - ai quali viene impedito il diritto allo studio".