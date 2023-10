Imperia: Regione approva ampliamento corsi scuola edile

Su proposta dell’assessore alla Formazione Marco Scajola la Giunta Regionale ha approvato l’accreditamento dell’organismo formativo Scuola Edile Imperiese – Comitato Paritetico Territoriale per ciò che concerne la macrotipologia A.

A dare il via libera alla domanda è stata l’Agenzia regionale per la formazione, il lavoro e l’accreditamento (Alfa). In questo modo la scuola imperiese, già accreditata per quanto riguarda gli operatori edili e della ristorazione, potrà sviluppare nuovi corsi per le seguenti figure professionali: operatore agricolo - coltivazione di piante erbacee, orticole e legnose in pieno campo e in serra, produzione di piante ornamentali e fiori in vivaio, costruzione e manutenzione di aree verdi, parchi e giardini; operatore del benessere – erogazione di trattamenti di acconciatura, erogazione di servizi di trattamento estetico; operatore informatico.

“Con questo accreditamento andiamo a potenziare una realtà già molto virtuosa come la Scuola Edile Imperiese – spiega l’assessore regionale alla Formazione Marco Scajola -. Garantiremo nuove possibilità di corsi, ampliando l’offerta formativa in settori particolarmente richiesti dal punto di vista lavorativo nel nostro territorio. Vedere un organismo formativo crescere è fonte di soddisfazione e premia il grande operato degli ultimi anni”.