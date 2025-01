Imperia: pista ciclabile tratto Parco Urbano - Borgo Prino, cantiere in dirittura d'arrivo

Il sindaco di Imperia, Claudio Scajola, ha effettuato un sopralluogo sul cantiere della pista ciclabile (nella foto, uno scorcio del tratto nei pressi di Sanremo), accompagnato da tecnici e rappresentanti delle imprese. Il tratto finale, che va dalla rampa davanti al Parco Urbano fino a Borgo Prino, è ormai prossimo alla conclusione, con l'avvio dell'asfaltatura e l'installazione dell'ascensore che collegherà la ciclabile a viale Matteotti. I lavori proseguono anche con la riqualificazione delle aree limitrofe e l'introduzione di un nuovo sistema di trasporto pubblico elettrico.

Asfaltatura – Il cantiere sta procedendo con l'asfaltatura dell'intero percorso. Un passaggio importante che prelude alla conclusione dei lavori. Entro la fine del mese, prenderanno il via anche i lavori per l'installazione di un ascensore, un’infrastruttura pensata per collegare la ciclabile con viale Matteotti, proprio nei pressi del Comune di Imperia. Questo intervento consentirà una connessione più agevole tra i diversi punti della città, un elemento che il sindaco ha sottolineato come fondamentale per il completamento del progetto.

Riqualificazione – Accanto ai lavori sulla pista ciclabile, proseguono anche gli interventi di riqualificazione delle aree limitrofe. Tra i progetti più rilevanti c’è il recupero dei Giardini Winter, che si trovano presso l’ex stazione ferroviaria di Porto Maurizio. Questi giardini, un tempo in stato di degrado, sono destinati a diventare un importante punto di aggregazione cittadina. Inoltre, l’amministrazione sta lavorando alla realizzazione dell’infrastruttura per un nuovo sistema di trasporto pubblico locale elettrico a guida autonoma, pensato per garantire un collegamento rapido e sostenibile tra le frazioni di Oneglia e Porto Maurizio.

Il punto – Durante il sopralluogo, il sindaco Scajola ha dichiarato: "Ho voluto questo sopralluogo per definire i dettagli di contorno, gli stessi che hanno reso così apprezzati i tratti già aperti e che sono ancora più significativi in questo ultimo tratto centrale". Scajola ha poi aggiunto che si tratta di un cantiere complesso, con una particolare attenzione alle aree verdi circostanti, che necessitano di interventi mirati.

Fase finale – Con la conclusione dell’asfaltatura e l’avvio delle ultime fasi di lavoro, il sindaco ha chiesto al Settore Lavori Pubblici di predisporre un crono-programma dettagliato per la fase finale del cantiere, così da garantire una rapida conclusione dei lavori e l’apertura al pubblico della nuova infrastruttura. Concludendo il sopralluogo, Scajola ha espresso soddisfazione per i progressi fatti, sottolineando come la pista ciclabile stia diventando un’importante risorsa per la città, non solo in termini di mobilità sostenibile, ma anche come occasione di recupero e valorizzazione delle aree urbane.

