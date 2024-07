Imperia, inaugurato il nuovo tratto ciclabile, Scajola: "Entro fine anno sarà completata l'intera pista"

È stato ufficialmente inaugurato il nuovo tratto della pista ciclabile che collega Borgo San Moro al Parco Urbano, passando per Via Trento. Un evento significativo per la città, celebrato con entusiasmo dal sindaco Claudio Scajola: «Il nuovo tratto non solo offre un percorso piacevole per ciclisti e pedoni, ma soprattutto completa la ricucitura di Borgo San Moro con il resto della città, dopo che per tanti decenni è stato tagliato dal passaggio della ferrovia».

Durante la cerimonia inaugurale, è stata inaugurata una nuova rotonda, intitolata a Don Luigi, sono state le nipoti a svelare la targa in sua memoria. L’artista Igor Grigoletto ha presentato la sua opera "Evolution", simbolo del continuo rinnovamento di Imperia. Parallelamente, sono state introdotte importanti novità per la viabilità locale: Via Antica della Giustizia è stata riaperta al traffico, completamente riqualificata e dotata di un nuovo sottopassaggio ampliato, migliorando così il collegamento con Lungomare Vespucci.

«E per la comodità di cittadini e turisti», ha aggiunto il sindaco, «abbiamo aperto oltre 130 nuovi parcheggi gratuiti, inclusi quelli vicini all’ex stazione di Oneglia e di fronte al Parco Urbano». La giornata di festeggiamenti si è conclusa con una passeggiata lungo il nuovo tratto della ciclabile, dove presso lo stand di Go Imperia sono stati distribuiti gadget e ghiaccioli.

Un grande ringraziamento è stato rivolto a tutti coloro che hanno reso possibile questo progetto, inclusi i cittadini e le attività economiche di Borgo San Moro e Via Trento. Secondo il sindaco, entro la fine dell'anno l'intera ciclabile sarà completata, rappresentando un ulteriore passo verso un'Imperia sempre più moderna e vivibile.