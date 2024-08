Imperia, inaugurata la nuova ciclabile di Chiusavecchia: finanziamento di 450 mila euro

Inaugurato oggi il primo tratto della nuova pista ciclopedonale di Chiusavecchia. Un percorso sull'argine del torrente Impero che ha subito un completo restyling con il rifacimento del fondo, la messa in sicurezza dei muri di delimitazione e un nuovo impianto di illuminazione. Un'opera complessiva, in due lotti, da 700mila euro, di cui 450mila finanziati dalla Regione Liguria attraverso il Programma di rigenerazione urbana. Questa mattina il taglio del nastro per il completamento del primo lotto costato 270mila euro di cui 200mila di risorse regionali. "Un lavoro che promuove e rivitalizza un'intera area del borgo di Chiusavecchia. Recuperiamo il tracciato attraverso i caratteristici orti garantendo nuovi spazi dedicati ai cittadini di tutte le fasce d'età e restituendo anche un'immagine differente, dal basso verso l'alto, del paese - ha spiegato l'assessore regionale all'urbanistica Marco Scajola -. In totale, sui due lotti previsti, Regione Liguria ha stanziato 450mila euro per questo intervento dimostrando così quanto lo ritenga importante per tutto il Comune, ma anche per quelli limitrofi e in un ideale collegamento ciclabile dalla costa all'entroterra". Il secondo lotto avrà un costo di 430mila euro di cui 250mila saranno stanziati dalla Regione Liguria attraverso il Fondo sviluppo e coesione. Con il suo completamento, previsto entro il 2025, verrà collegato il centro storico con tutta la parte bassa del paese fino al campo sportivo e all'ex frantoio Roccanegra, recentemente acquisito dal Comune.