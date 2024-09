Imperia, il maltempo ferma le Vele d'Epoca: regate rinviate

Falsa partenza per le Vele d’Epoca di Imperia 2024, l'iconica manifestazione che ogni anno raduna alcune tra le più spettacolari imbarcazioni classiche da tutto il mondo, le vere e proprie Signore del Mare.

A causa delle proibitive condizioni meteorologiche che hanno caratterizzato la prima giornata, le regate sono state posticipate a domani 13 settembre.





Fin dalle prime ore della mattinata, un forte vento di ponente, intorno ai 30-35 nodi e onde formate sino a raggiungere i due metri di altezza, ha reso impossibile l'uscita delle barche. Inizialmente è stata issata l’intelligenza sul pannello uno, posticipando la regata di un’ora, ma alle ore 12.00 è stata esposta l'intelligenza su bandiera alpha, annullando definitivamente le prove previste per la giornata.





Le regate dell’edizione 2024 sono due: le Vele d’Epoca 2024, dedicate alle barche d’epoca e classiche, Spirit of Tradition, Repliche, Big Boats e Classici IOR; e la Coppa Imperia 2024, riservata agli 8mR, suddivisi nelle categorie Moderni, Sira, Neptune e First Rule.

La partenza degli yacht d’epoca saranno separati da quelli classici, con ulteriori divisioni basate sull’armamento e la lunghezza dello scafo.





Per domani è in programma lo svolgimento di una prova per ciascun raggruppamento. La prima partenza sarà riservata alle imbarcazioni classiche, inclusi i Classe Internazionale 8mR, classe IOR, Spirit of Tradition e One Tonner. A seguire, ci sarà la partenza delle Big Boats e delle classi d’epoca A e B. L’ultima partenza sarà invece dedicata alle imbarcazioni a vela latina e ai Cruiser A e B.





Anche quest’anno, per il tracking delle imbarcazioni, viene utilizzato il sistema ESTELA e ogni equipaggio è tenuto a scaricare l’applicazione su un dispositivo mobile per usufruire del servizio di localizzazione e monitoraggio.

Tra gli eventi collaterali della giornata spicca “Il Mare a Fumetti”, un laboratorio creativo con Davide Besana, che si terrà alle ore 18.00 presso il Museo Navale di Imperia.





A proposito dell'iniziativa, Besana ha dichiarato: “La vela e il disegno hanno in comune un enorme bisogno di fantasia perché se non riesci ad immaginare le cose, non solo non riesci a disegnare, ma non riesci nemmeno a navigare. Tutti sappiamo disegnare, ma smettiamo subito dopo le scuole elementari e ad oggi usufruiamo delle illustrazioni di altri, ma si è persa quest’arte di disegnare, che invece è molto importante, perché ci permette di lasciare un’impronta sul nostro messaggio. Quindi facciamolo e facciamolo bene”.





Le regate per il 13 settembre sono fissate come da programma alle ore 12.00.