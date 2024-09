Imperia, ecco le Vele d'Epoca 2024, sindaco Scajola: "Siamo la casa delle regine del mare"

Presentata oggi l'Imperia International Sailing Week 2024, conosciuta anche con il nome di Vele d'Epoca di Imperia, che ogni anno, dal 1986, celebra le imbarcazioni classiche. Protagoniste del prestigioso evento saranno due regate principali: le Vele D'Epoca 2024, riservate a barche d'epoca e classiche, spirit of tradition, repliche, big boat e classici IOR, e la Coppa Imperia 2024, dove si sfideranno i mitici 8mR, Classe Internazionale Otto Metri, classe olimpica nel trentennio che ha portato da Londra 1908 a Berlino 1936.

"Vele d'Epoca è una manifestazione che ha saputo attraversare i decenni con una rara capacità di mantenere un equilibrio tra il fascino della tradizione e la capacità di adattarsi al cambiamento. Anche quest'anno, l'evento presenta significative novità, sia in ambito sportivo che nel coinvolgimento di cittadini e turisti - così chiosa il sindaco di Imperia Claudio Scajola - Gli equipaggi, provenienti da tutto il Mediterraneo, hanno sempre percepito qui un'accoglienza calorosa, unica rispetto ad altre località. Non a caso, Imperia si è guadagnata il titolo di 'Casa delle Regine del Mare', un riconoscimento che intendiamo preservare anche grazie agli importanti lavori sulla portualità cittadina, ormai pronti a partire"

"Rappresentando sia Assonautica Imperia che lo Yacht Club cittadino, non posso che dirmi onorato di poter ancora una volta ospitare queste meravigliose Signore del mare con i loro affermati equipaggi internazionali - commenta il Presidente di Assonautica Imperia Biagio Parlatore -; questa per noi è una festa del mare, ma è sempre stata anche una festa per chi resta a terra, e quest'anno ancora di più vogliamo coinvolgere i cittadini e gli equipaggi con i giochi organizzati sulla banchina della Calata Anselmi aperti a tutti: perché le Vele d'Epoca sono di tutti!".

L'evento aprirà ufficialmente i battenti l'11 settembre con la cerimonia d'inaugurazione previste per le 17.30 presso calata Anselmi. Le regate prenderanno il via il giorno successivo, il 12, con un programma che si protrarrà sino a domenica 15, con un massimo di 8 prove da disputarsi. Parallelamente è previsto un calendario di eventi collaterali molto ricco e divertente volto a coinvolgere la cittadinanza e tutti i regatanti.

Una grande novità è stata annunciata oggi per il 2025. Dall'anno prossimo, infatti, con cadenza biennale, l'Imperia International Sailing Week ospiterà al suo interno una classe dedicata alle prestigiose imbarcazioni Nautor Swan. Il cantiere finlandese con ownership italiano è lieto di annunciare l'avvio di un progetto in favore della celebrazione e valorizzazione dell'heritage del brand. A partire dal 2025 presso le Vele d'Epoca di Imperia sarà istituita una flotta denominata Swan Classic che raccoglierà l'eredità del celebre marchio, attraverso le prestigiose imbarcazioni dei tre storici studi di progettazione Sparkman & Stephens, German Frers e Ron Holland. Federico Michetti, responsabile attività sportive di Nautor Swan, a capo della divisione ClubSwan Racing, nato velisticamente ad Imperia, ha dichiarato: "Per me è un grande onore portare questa bella iniziativa in quella che considero sportivamente casa mia: la città di Imperia. Ho visto nascere le Vele d'Epoca, partecipandovi, come velista, proprio alla prima edizione. Poter contare su questo evento come una delle piattaforme e occasioni per riunire gli appassionati armatori Swan è per noi motivo di grande orgoglio e siamo certi che si gettera il seme di una proficua e duratura collaborazione".

Riccardo Ghidella, Presidente dell'Associazione "Swan Classic RH" che accomuna tutti gli Swan d'epoca disegnati da Ron Holland, ha detto: "Lavoriamo a questo progetto da diverso tempo, sarà la prima volta che tutte le barche vintage Nautor Swan si incontreranno insieme e non raggruppate per disegnatori come avvenuto sinora. Che questo possa avvenire ad Imperia durante la prestigiosa regata delle Vele d'Epoca, sarebbe ancora più d'impatto e non vediamo l'ora di vedere queste Signore del mare insieme sulla stessa linea di partenza".

L'evento è stato fortemente voluto dall'Amministrazione Comunale ed è sostenuto dal Ministero del Turismo, dalla Fondazione Carige, dalla Regione Liguria e dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria, tutti partner impegnati non solo nella valorizzazione del territorio, ma anche nell'ampliamento dell'offerta turistica e culturale.