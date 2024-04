Imperia, droga: sei trafficanti arrestati dai carabinieri

Sei persone arrestate e altre tredici denunciate: questo il bilancio di un'operazione dei carabinieri delle compagnie di Alassio e Albenga, che ha portato all'emissione di provvedimenti cautelari del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Imperia. Le misure riguardano diversi soggetti di origine maghrebina, ritenuti responsabili a vario titolo e in concorso tra loro del reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

I sei arrestati sono tutti di nazionalità marocchina e tunisina e già gravati da precedenti specifici, mentre altri tredici risultano denunciati in stato di libertà per lo stesso reato. Le attività di indagine, durate oltre sei mesi, hanno messo in luce le attività di una consolidata rete di soggetti gravitanti tra la piana di Albenga e l’imperiese, che rifornivano di cocaina ed eroina molti consumatori dell'Imperiese.

Le indagini erano scaturite a seguito di un intervento dei Carabinieri di Imperia per un’aggressione premeditata da parte di due maghrebini nei confronti di un altro straniero a cui con un lungo coltello era stato sfregiato in modo permanente il viso. Individuati e arrestati gli autori del reato, era stato poi accertato che il gesto era riconducibile a un regolamento di conti legato al mondo degli stupefacenti. Le indagini successive hanno permesso di neutralizzare una consolidata rete di stranieri responsabile di buona parte degli approvvigionamenti e dello smercio al dettaglio di cocaina ed eroina in tutto l’estremo ponente ligure e in particolare nell’imperiese. Già nel corso delle indagini, infatti, erano stati eseguiti cinque arresti in flagranza di reato per detenzione illecita di stupefacenti, con il contestuale sequestro di oltre un chilo e settecento grammi di cocaina e altri settecento grammi di eroina, oltre a diverso materiale per il taglio e il confezionamento dello stupefacente.