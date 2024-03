Imperia avvia servizio di monopattini e bici elettriche

Ha preso il via a Imperia il nuovo servizio di monopattini e biciclette elettriche attraverso Bolt. Da oggi sono a disposizione 50 monopattini ma il numero di quest'ultimi e di biciclette crescerà nei mesi di aprile e maggio, per arrivare a pieno regime prima dell'estate con 250 monopattini e 75 e-bike. Lo sblocco dei veicoli costerà 0,25 euro e ogni minuto durante la corsa 0,25 centesimi di euro.

"In un territorio come Imperia, ci sono da raggiungere le spiagge - ha detto stamani il sindaco di Imperia, Claudio Scajola, all'inaugurazione del servizio - c'è da migliorare la celerità del trasporto, i monopattini se usati con attenzione e vigilati dalle nostre forze di polizia affinché non ci siano né abusi né utilizzo improprio, sono un buon mezzo che agevolerà la mobilità interna. Sono mezzi sicuri, utili per la comunicazione e all'avanguardia. Da oggi inizia e in un paio di mesi avremo la completezza del monopattino e della bici elettrica".

Monopattini ed e-bike sono stati dislocati nel centro di Imperia, nei punti nevralgici del trasporto e in altri luoghi frequentati. All'arrivo, gli utenti potranno parcheggiare i veicoli nei punti di sosta dedicati, ben visibili in app. Saranno, inoltre, attivati sblocchi gratuiti per le corse che iniziano o si concludono lungo determinati percorsi, tra cui gli spostamenti tra le stazioni ferroviarie e le scuole o viceversa, tra le stazioni ferroviarie e il municipio, da e verso gli ospedali o i parcheggi adiacenti alla pista ciclabile. Inoltre, per migliorare l'accessibilità ai servizi di micromobilità, nei prossimi mesi i possessori della City Card riceveranno sconti esclusivi, come due ore di corse gratuite per i cittadini imperiesi e sessanta minuti settimanali per i turisti. I monopattini sono dotati di localizzatori gps integrati, per fornire dati sui luoghi di ritiro e riconsegna. Ogni mattina, saranno ridistribuiti i veicoli nei punti designati.